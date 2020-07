Terzić potvrdio, jedan od dvojice napadač odlazi, letnja zarada od 10 miliona?

Zvezdan Terzić je odgovarao na pitanja novinara na početku priprema, a kao i uvek, najvažnija tema bio je prelazni rok.



Terzić je najavio moguće odlaske jednog od napadača, ali i plan da klub zaradi oko 10 miliona evra od prodaje igrača. Takođe, potvrdio je da klub traži rešenje za raskid ugovora sa Kanjasom.



"Trener Dejan Stanković ne računa na Kanjasa i tražimo način da sporazumno raskinemo ugovor. Sa Prijovićem ne razgovaramo, imamo četiri napadača. O štoperima ne razmišljamo, ponosni smo na odbranu. Imamo četiri vrhunska centarhalfa. Vi znate da je stil Crvene zvezde da ne govori o potencijalnim pojačanjima. U ovom momentu imamo četiri špica - Boaći, Pavkov, Tomane i Krstović. Nema potrebe dovoditi napadača, ali realno je očekivati da odu Boaći ili Pavkov. Tu su već dugo, možda je došlo do zasićenja i Zvezdi možda treba sveža krv. Ali prvo treba da ode neko da bi došao novi centarfor. Imamo spisak potencijalnih napadača i donećemo najbolje rešenje", rekao je Terzić i dodao:



"Planiramo oko desetak miliona evra da ostvarimo kroz transfere. To je naš plan, da li ćemo u tome uspeti – ne znamo. Ne znamo kako će se ponašati tržište, znate da je 23. maja trebalo da bude završeno prvenstvo. Sve je to pomereno, kasni ceo proces i kasniće prelazni rok. Svesni smo svi pandemije i koliko je štete nanela ekonomiji. Pitanje je šta će biti s transferima ovog leta. Za sada sve miruje, svi nešto čekaju, a i pandemiji se ne nazire kraj", naglasio je Terzić, prenosi B92.







On je takođe ponovio da je pred Zvezdom, kao i pred svim drugim klubovima najteža godina zbog krize i pandemije.





"Ništa neće biti kao što je bilo, rekao sam da će kriza ostaviti posledice na fudbal. Od januara meseca smo imali minimalne prihode, a rashodi su ostali isti. Šta ako tržište u Evropi stane? Od čega da živimo. Šta ako budemo igrali bez publike? Moramo da računamo na manje prihode. Moramo se prilagoditi situaciji, ne možemo da trošimo više nego što zarađujemo. Za ovih šest godina, osim što smo osvojili četiri titule i igrali LŠ i LE, Zvezda je za vreme mog mandata u ogromnom finansijskom plusu. Pratimo, radimo odgovorno. Biće bolnih rezova, već smo smanjili plate za 20 odsto, na čelu sa mnom, u ova tri meseca smo igračima smanjili za 50 odsto. Sigurno da će biti smanjen igrački kadar i da će biti smanjenja plata. Igrači moraju da shvate da to nije ničiji hir, već kako bi klub opstao. Očekujemo da igrači to prihvate kao realnost jer je to rade svi klubovi Zvezde", naglasio je Terzić.







Terzić je podsetio da Zvezda kao i uvek ima velika očekivanja od mladih igrača iz omladinske škole.





"Zvezda je mnogo uložila u omladinsku školu, svake godine oko tri miliona. Nisu Željko Gavrić i Veljko Nikolić slučajno to gde jesu. Imamo šest mladih igrača, koji su spremni. Oni su potpuno stasali", zaključio je Zvezdan Terzić.