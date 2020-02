Terzić podsetio na najbolje poteze u Zvezdi - Dovedeš za 0, prodaš za 5.5 miliona, pa vratiš za 2.5 miliona, a sad je opet vrednost ''ogromna''...

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao je danas da su crveno-beli sa Dejanom Stankovićem dobili tačno ono što su očekivali - novu energiju, novu strast.



"Sa Dejanom Stankovićem smo dobili tačno ono što smo očekivali - novu energiju, novu strast. To što je preživeo kao igrač u jednoj od najjačih liga na svetu pokušava da pretoči ovde kod nas u Crvenoj zvezdi", rekao je Terzić za banjalučku televiziju Elta.



Terzić je naveo da je možda za navijače rano da procenjuju vrednost novog Zvezdinog tima, nove igre, ali je istakao da je tokom priprema video da su igrači brzo prihvatili zahteve i fudbalsku filozofiju novog trenera.



"On je za mene prijatno iznenađenje jer je kao početnik uspeo da to što vidi od svoje fudbalske filozofije prenese na igrače i da igrači to prihvate. Nametnuo se od starta kao autoritet, sa jasnim zahtevima, tako trenira i to se videlo i u utakmici protiv Čukaričkog da forsira visok presing, mnogo trčanja... Optimista sam", rekao je Terzić.



Terzić je dodao i da će verovatno biti padova u igri i da tada treba podržati Stankovića, a potom dodao: "Nadam se da to toga neće doći, da ćemo izdominirati".



Terzić je kazao da Zvezda mnogo ulaže u omladinsku školu.



" Između tri i po i četiri miliona evra nas košta omladinska škola godišnje . Uzeli smo i Grafičar jer je prvi tim Zvezde podigao svoje zahteve i nije realno očekivati da dečaci iz omladinske škole dodju direktno u Zvezdu koja ima svake godine aspiracije da igra Ligu šampiona. To je dobar projekat i dugoročno ćemo imati mnogo benefita, što se i sad već vidi što se tiče Veljka Nikolića i Gavrića... Mnogo mladih, talentovanih igrača imamo. Optimista sam što se budućnosti Zvezde tiče", kazao je Terzić.



On se nije složio sa konstatacijom novinara da su pojedini igrači dovedeni u letnjem prelaznom roku bili promašaji.



"Kad sam pre dve i po godine doveo Mitra Mrkelu i Vladana Milojevića dao sam im potpunu slobodu u izboru igrača. Oni su za ove dve i po godine doneli Zvezdi Ligu Evrope, dve Lige šampiona, treću zaredom titulu i niko ne može da kaže da su igrači koje su oni doveli promašaji ", rekao je Terzić.

Upitan je i da prokomentariše odlaske i povratke Miloša Degeneka i Ričmonda Boaćija.



"To su možda i najuspešniji poslovni potezi Crvene zvezde. Mi smo Degeneka doveli za 200.000 evra iz Japana, prodali smo ga za četiri miliona. Vratili smo ga za milion i po i sad imamo ponudu za njega tri miliona.