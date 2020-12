Terzić: ''Ozbiljna crveno-bela mašinerija koja mnogo košta, funkcioniše bez problema''

Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić

Terzić je podsetio da je ekipa u junu osvojila titulu, u sezoni koja je prvo bila prekinuta zbog pandemije korona virusa.



"To je treća šampionska titula zaredom. Pre par dana smo završili jesenji deo fudbalskog šampionata gde smo ubedljivo prvi sa devet bodova prednosti u odnosu na najbližeg pratioca. Sa dubokim uverenjem mogu da pošaljem poruku svim navijačima Crvene zvezde da ćemo osvojiti i četvrtu šampionsku titulu zaredom, kao što smo i u kvalifikacijama ispunili naš cilj, a to je plasman u grupnu fazu Uefa takmičenja", naveo je.



Terzić je izrazio žaljenje što su se utakmice igrale bez navijača zbog pandemije, pošto bi, kako je ocenio, ekipa uz njih imala i bolje rezultate.



"Imali smo hendikep da zbog novog modela takmičenja nismo mogli da imamo revanš protiv Omonije. Posle tamošnjeg rezultata 1:1, ne postoji sumnja da bismo prošli tu prepreku i plasirali se u plej-of gde nas je čekao dvomeč sa Olimpijakosom, koji je naš veliki dužnik, iako nam je bratski klub, gde smo imali veliku šansu da se i treći put plasiramo u Ligu šampiona", rekao je on.



Zvezda je prošla grupu u Ligi Evropa i u šesnaestini finala igraće protiv Milana, 18. i 25. februara.



"Nadam se da ćemo uz prisustvo publike iz tog dvomeča pokušati da izadjemo kao pobednici.Verovali smo u mnoge stvari koje mnogima nisu realno izgledale, međutim rušili smo postavljene ciljeve, ogromnim koracima smo išli ka ostvarenju najluđih snova i želja naših navijača. Verujemo da možemo da budemo ozbiljan protivnik velikom Milanu i verujemo da možemo i da prođemo", dodao je on.

-

-

Terzić je istakao da je sve učinjeno na sportskom planu trebalo da prati i poslovni plan, ali da su zbog pandemije ceo svetski fudbal i sistem pretrpeli velike gubitke.



"Mi smo se trudili da ostvarimo sve zacrtane sportske ciljeve iako smo imali mnogo problema sa finansijske strane, vezano za likvidnost, s obzirom da smo zbog korone direktno izgubili 20, a možda i 30 miliona evra. Međutim, uspeli smo da servisiramo sve naše obaveze, da ozbiljna crveno-bela mašinerija koja mnogo košta, 30 miliona evra godišnje, funkcioniše bez problema", rekao je on.



Terzić je izrazio nadu da će tamo gde je klub možda u deficitu, što se tiče infrastrukture i Omladinske škole, to nadoknaditi u 2021. godini. On je prijateljima kluba obećao da mogu da budu bezbrižni i da će Zvezda u narednoj godini učiniti sve da budu srećni i ponosni što su njeni navijači.

rekao je večeras da je ekipa ove godine premašila sportske ciljeve i da je uveren da će crveno-beli osvojiti četvrtu uzastopnu titulu u Super ligi Srbije., rekao je Terzić na "Crveno-beloj" večeri, emitovanoj na klupskoj televiziji.