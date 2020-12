Terzić otvoreno o svemu - kakvo je finansijsko stanje u Zvezdi, šta misli o Piksiju i Vidiću? Najavio veoma bitan potpis na Marakani!

U razgovoru sa novinarima, generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić govorio je o brojim aktuelnim temama.



Prvo o finansijskom stanju kluba.



"Volim da podsećam da ne bismo zaboravili, kada sam došao u klub, da ne tražim ni podršku, ni novac, samo vreme da napravimo veliku Zvezdu. Nadam se da smo to uspeli, verujem da je Zvezda napravila najveće uspehe u proteklih 25 godina. Uspesi su prepoznati van granica, pa sam tako dobio poziv prestižnog univerziteta Hajdelberg da budem predavač i govorim o uspesima Zvezde.



Mi smo za šest i po godina doneli 130.000.000 evra. Ne znam koliko kompanija je to uspeli iz Srbije... Platili smo 25 miliona evra samo državi na porez, u infrastrukturu smo ulažili sedam miliona. U ovom periodu smo u plusu 20 miliona evra. Osvojili smo četiri titule, a duboko sam uveren da ćemo osvojiti i petu. Mnogo potcenjuju Superligu Srbije, a ona je 16. u Evropi. Podigli smo koeficijent u velikoj meri, kako naš tako i zemlje. Stvorili smo konkurentan tim da odgovori svim ciljevima, koji ima veliku tržišnu vrednost", smatra Terzić



Sukob Gejlora Kange i Dejana Stankovića?



"Juče je Mrkela izdao saopštenje. Mi to ne krijemo, desio se nesporazum između Dejana Stankovića i Gelora Kange. Crvena zvezda je transparentan klub koji ima disciplinski pravilnik, po kom će biti kažnjen. Mi smo uvek na strani trenera, ali igrač ima ugovor. Ne možemo raskinuti ugovor sa igračem zbog takve sitnice. Šef stručnog štaba će podneti prijavu, a onda sledi sankcija koja će verovatno biti novčana", rekao je Terzić, prenosi Telegraf.





Generalni direktor "crveno-belih" najavio je još mladih igrača na Marakani.



"Zvezda je promovisala sedmoricu igrača omladinske škole i jednom su svi bili na terenu. Posebno smo zadovoljni da je Deki prepoznao šta je prioritet Crvene zvezde. Ako hoćemo mir u svlačionici, redovne plate, moramo da forsiramo mlade. Moramo da imamo balans igrača koji imaju kvalitet, osvajaju trofeje i mlade koji donose vrednost. Velja, Njegoš, Gavrić, Eraković, Radulović, Krstović, mali Lazetić.. Od januara očekujem trojicu. Odada, Nikola Stanković i Bačvanin koji su stasali u Grafičaru."



Zdravstveno stanje Aleksandra Kataija bolje od očekivanog, a Terzić je otkrio da Nemanju Milunovića čeka novi ugovor.



"Kataiju smo vadili laktate i slučajno smo otkrili da ima problem. Ali sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da se oporavlja brže nego što su bila predviđenja. Očekujemo ga na početku priprema 8. januara. Što se tiče Milunovića, on ostaje u Zvezdi. Nametnuo se kao lider kluba i potpisaćemo novi ugovor", otkrio je funkcioner Zvezde koji je potom prokomentarisao šanse da Dragan Stojković Piksi preuzme nacionalni tim Srbije.



"Piksi je veliko ime, on je obeležio isotriju Crvene zvezde. Bilo kakav komentar na štetu Dragana Stojkovića nije primeren. Ne može Piksi da traži našu podršku da bude selektor, jer mi ne možemo da utičemo na izbor novog selektora. O svima želimo sve najbolje i mislimo im sve najbolje, ali nismo adresa za davanje zvanične podrške."



Dotakao se Terzić i skorašnje razmene mišljenja sa Nemanjom Vidićem.



"Iz najboljeg konteksta o Vidiću, čoveku sa grandiznom karijerom, da je potreban fudbalskoj Srbiji, on je odgovorio na neprimeren način. Sada bih se suzdržao o komentara, jer je sujeta velikih igrača ogromna. I kada im kažete pohvalno njima ne prija", kazao je Terzić koji je potom otkrio da će plate igračima biti smanjenje zbog posledica koronavirusa.







"Smanjićemo plate igračima. Nismo izuzetak u odnosu na ostale klubove. Prvo smo smanjili plate članovima uprave, da bismo ličnim primerom pokazali kako se treba ponašati. Prepolovili smo plate do narednog leta. Prihvatamo to kao neminovnost. Još u martu meseca smo pričali sa igračima da ćemo uskoro sesti i razgovarati o smanjenju plata. Kad je bilo novca, većini igrača smo povećali ugovore, sada kad nema... Svi delimo sudbinu Crvene zvezde! Pare moramo sami da napravimo, kad ih zaradimo onda ih podelimo", rekao je Zvezdan Terzić.

Generalni direktor "crveno-belih" najavio je još mladih igrača na Marakani.Zdravstveno stanje Aleksandra Kataija bolje od očekivanog, a Terzić je otkrio da Nemanju Milunovića čeka novi ugovor., otkrio je funkcioner Zvezde koji je potom prokomentarisao šanse da Dragan Stojković Piksi preuzme nacionalni tim Srbije.Dotakao se Terzić i skorašnje razmene mišljenja sa Nemanjom Vidićem., kazao je Terzić koji je potom otkrio da će plate igračima biti smanjenje zbog posledica koronavirusa., rekao je Zvezdan Terzić.