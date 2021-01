Terzić otkrio dve ozbiljne ponude i plan za grupnu fazu Lige šampiona! Ima plan i za strance!

Nakon okupljanja prvog tima koji je počeo pripreme sa 31 fudbalerom, javnosti se obratio i Zvezdan Terzić, generalni direktor Crvene zvezde.



Milunović i njegov ostanak?



"Sa Nemanjom jesam razgovarao pre mesec dana i jutros smo razgovarali. Posle treninga ćemo razgovarati. Nesporna je želja njegova i naša. Njegov ugovor ističe u junu, mislim da ne bi trebalo da bude ništa sporno, da će on ostati u Zvezdi", rekao je Terzić.





Dolasci?





"Nećemo gomilati igrače, imamo veliki fond. Sa Duškom Tošićem smo obavili razgovore, čuli smo se jutros, obavićemo razgovore i danas i ovih dana. On ima otvorena vrata, treba da se poklope njegovi planovi i ambicije. On je fizički spreman, ja se nadam da ćemo se dogovoriti", rekao je on.





Onda je otkrio i da ima na stolu ponude za dvojicu fudbalera čije će prodaje razmatrati zajedno sa stručnim štabom i ostatkom uprave.







"Ima konkretnih ponuda, pre svega za Bena i Degeneka. Procenićemo u skladu sa potrebama tima. Napravićemo dogovor i da zauzmemo stav u vezi prodaje. I jedan i drugi mogu da odu, a mogu i da ostanu. U skladu sa njihovim odlascima, a imamo ponude za Veljka Nikolića, Gavrića i Petrovića, ali nismo razmatrali te ponude", kaže Terzić.







Primarni cilj je osvajanje šampionske titule.





"Zvezda će zatvoriti finansijsku konstrukciju do juna meseca i imaćemo stabilno poslovanje koje neće remetiti rad kluba. Cilj je osvajanje šampionske titule, rekao sam im da je devet bodova velika prednost, ali titula nije osvojena. Čak 57 bodova je u igri, devet nije velika prednost", rekao je Terzić.









Crvena zvezda će uvek imati za cilj igranje u Ligi šampiona, za to je potrebno da se poveća broj stranaca u srpskom fudbalu, po mišljenju Zvezdana Terzića.





"Imamo problem stranaca, govorili smo o tome prošle i pretprošle godine. Četiri stranca je malo da bi se realizovali ciljevi. Otišao je Boaći, stigao Bakajoko, sada imamo i Odadu. Ako dovedemo stranca, imaćemo ih sedam, a na terenu mogu biti četiri. Radićemo na tome da povećamo broj stranaca u srpskom fudbalu, makar na pet. Džajić mi je rekao, u Crvenoj zvezdi je najskuplji neuspeh. Da li ćemo dovoditi sedmog, procenićemo. Fali nam kreativan igrač koji može da napravi razliku. Želimo da Zvezda bude još lepršavija, moramo da stremimo da budemo bolji", rekao je Terzić koji je naglasio da je Ben najbliži odlasku.









Za kraj, nada se i da će biti publike na stadionu kada bude gostovao Milan jer će to mnogo značiti crveno-belima.





"Šampionska titula znači više nego ikada ranije. Ne samo zbog četiri titule za redom, već zato što pobednik nosi sve zbog reorganizovanja UEFA takmičenja. Prvi ide u kvalifikacije za LŠ, a drugi ne ide u LE. Imamo taj spektakl sa Milanom, vraćeni smo na mapu Evrope, učinićemo sve da iz tog dvomeča probamo da budemo uspešniji od Milana. Svesni smo kakav nas meč čeka, jasno je da su najjači u Seriji A, da nisu imali dugo moćniji tim. Nadamo se publici makar 30%, imamo mesec dana do te utakmice, bilo bi odlično da imamo 15 hiljada navijača", rekao je Terzić.