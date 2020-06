Terzić o Kataiju, pesma za uši navijača Zvezde!

Zvezdan Terzić se javio nakon otkaza koji je danas dobio Aleksandar Katai u Los Anđeles Galaksiju.



Njegova supruga Tea je imala rasističke poruke na društvenoj mreži, osuđena je od javnosti zbog toga, pa je i Aleksandar imao problema.



Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić se saoseća sa Kataijem.



"Iskreno mi je žao što je zbog jednog nepromišljenog gesta na društvenim mrežama Aleksandar Katai ostao bez ugovora u LA Galaksiju, jer sam siguran da je on izvanredan čovek koji nije niti rasista niti bilo šta drugo negativno što bi moglo da mu se stavi na teret.



Katai je izvanredan igrač koji uvek ima otvorena vrata u Crvenoj zvezdi. Danas sam na tu temu razgovarao sa Dejanom Stankovićem i Mitrom Mrkelom, i sva trojica smo se složili u jednom - on je igrač koji je na vanserijski način, golovima, asistencijama, driblinzima i uopšte igrama obeležio jedan period u našem klubu. Katai je profil igrača koji će uvek biti potreban Crvenoj zvezdi. Sada treba da vidimo da li će se i njegove želje i ambicije poklopiti sa našim. Razgovaraćemo, to je sigurno", rekao je Terzić.