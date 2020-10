Terzić: ''Ja sam 'decision maker', moj najveći kvalitet je dobra procena igrača''

Kako je i najavljeno ranije danas, K1 TV je večeras emitovao intervju sa generalnim direktorom Crvene zvezde Zvezdanom Terzićem u emisiji ''Šta sam tebi i ko sam sebi'', autora Ivana Stankovića.





Govoreći o daljem razvoju fudbala u Srbiji i regionu, Terzić je ponovio stav da je regionalna liga budućnost.





''Jedino dugoročno rešenje su regionalne lige, da bismo bili konkurentni, i da bismo mogli da dovedemo ne zvezde poput Ibrahimovića i Bekama, ali svakako neke kvalitetne igrače'', istakao je Terzić.





S tim u vezi, pomenuo je i košarkaška takmičenja i naglasio da se košarka ne može porediti sa fudbalom.



''Košarku volim, volim i da igram basket i veliki sam navijač Zvezde, ali ne može se porediti. Fudbal je ozbiljan biznis, igra se u sviom zemljama sveta. Košarka se igra u otprilike četiri zemlje Evrope. I u Zvezdi i Partizanu ogroman broj igrača su stranci. Zvezda u fudbalu sa 25-30 miliona budžeta ne može da parira evropskim klubovima koji imaju skoro 50 puta više. U košarci nemate toliko veliku razliku. Sa tim parama iz košarke, u fudbalu ne možete da priđete ni Ligi Evrope.







Moramo da pratimo koje su tendencije i da se njima prilagođavamo. Možemo da pričamo o Bariju i drugim uspesima, ali tada novac nije toliko činio svoje. Primera radi, igraju Mančester siti i Mančester junajted, na terenu 22 stranca, a Englezi izmislili fudbal.



Zamislite sada kako bi izgledala liga samo Srbije da se svi igrači mlađi od 28 godina vrate u Srbiju, to bi prštalo od kvaliteta. Ali, najveći izvori prihoda su nam transferi i prodaje talentovanih igrača'', objašnjava Terzić.





Voditelj je primetio da za Terzića kažu da je lukav i da jedno priča, a drugo radi.





''Ja sam mnogo proveo na uilici sa ljudima svakakvog kova, nije svaka priča za svakoga ista - jedna je za popa, druga za lopova. Moraš nekada i da pričaš na drugačiji način da bi opstao u surovom sistemu u kom egzistiramo, ali savetujem sve da poštuju datu reč'', istakao je Terzić.





Posebno je ponosan na svoje obrazovanje.





''Završio sam državni Ekonomski fakultet dok sam bio igrač i posle Velibora Vasovića sam bio prvi fudbaler koji sam završio fakultet. Generalno, škola mi je išla ok i baš sam ponosan na tu diplomu Ekonomskog fakulteta'', kaže Terzić i potom ističe koliko je teško voditi klub kakav je Crvena zvezda.

''Rukovođenje Zvezdom ima svoje specifičnosti, jer se kroz Zvezdu prelamaju mnogi interesi. Tu teško možete da dovedete čoveka sa najboljeg univerziteta i da on funkcioniše u ovom nesređenom sistemu. Da dovedete nekog čelnika Bajerna, on bi pobegao posle tri dana. Imate rashode, prihode sigurne nemate. Moraš da se navikneš da kasni plata po 3-4 meseca...



Ako ne poznajete fudbal, ne možete da vodite fudbalski klub. Pogotovo što u fudbalu odlučuju detalji. Ako pogrešite u izboru trenera ili pojačanja, a za to vam treba Božiji dar kako će se ko uklopiti, a to se ne uči iz knjiga, nemate šta da tražite. Morate da poznajete osnove biznisa i ekonomije. Morate da budete svesni značaja Zvezde za narod u Srbiji'', kaže Terzić.







Potom je otkrio i svoje najveće kvalitete u poslu koji obavlja.





''Ja mislim da imam Božiji dar da saslušam sve saradnike, ali i da presečem i kažem biće ovako. Ja sam ''decision maker'', spreman sam da snosim posledice donete odluke. Pokušavam da se okružim pametnijim ljudima, ne volim klimoglavce, više volim da učim od drugih.



Moj najveći kvalitet je dobra procena igrača. Najviše bih voleo da radim ono što najbolje znam. Imam odličnog sportskog direktora, ali sve što sam u životu napravio, napravio sam kroz dobru procenu igrača.



OFK Beograd sam ni iz čega doveo na evropsku scenu, posle mog odlaska sve se srušilo'', konstatovao je Terzić.