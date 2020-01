"Terzić greši, nisam najbolji, ali na dobrom sam putu!"

Mladi napadač Crvene zvezde Željko Gavrić kaže da se ne bi složio ni sa ocenom da je među boljima u klubu, ali da radi na tome da to postane.



On je to rekao nakon što ga je generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić proglasio za jednog od dvojice najboljih igrača kluba,



"Pohvale mi znače mnogo i veoma prijaju", rekao je Gavrić novinarima na pripremama u Beleku.



"Ne bih se složio sa ocenom da sam među boljima, ali mogu sa tim da sam na dobrom putu da to i postanem", rekao je on komentarišući reči Zvezdana Terzića da su on i Veljko Nikolić najbolji igrači u timu.



Izdanak Zvezdine omladinske škole i jedan od najboljih igrača jesenjeg dela Prve lige Srbije dodaje da je to što je rekao Terzić čast, ali i opterećenje. Za novog trenera Dejan Stankovića, koji mu je idol u detinjstvu, kaže da je fenomenalan i kao sportista i kao čovek i da su razgovarali individualno kada je došao na to mesto.



"Imao sam tremu, pozitivnu, jako sam bio uzbuđen. Deki mi je rekao da se opustim, imao sam problem prvih dana. Bio sam stegnut. Nisam mogao da se razigram sa ekipom. Sada je sve u redu", rekao je Gavrić.



Naveo je da pripreme idu u dorbom pravcu, da komunicira sa iskusnim igračima i uči od njih, pre svega sa Benom i Milunovićem.



"Pored Stankovića koji mi posvećuje, kao i svakom igraču, punu pažnju, tu je i Nenad Milijaš od kojeg mogu dosta da naučim. Ume i da se našali, a dobra atmosfera je ključ uspeha", istakao je Gavrić.