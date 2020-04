Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić večeras se uživo uključio u program Zvezda TV-a, gde je govorio o svim najaktuelnijim temama.





Jedna od tema koja je iznenada izbila u prvi plan jeste vest u ruskim medijima da bi Zvezda mogla da ostane bez generalnog sponzora Gaspromnjefta''.





Terzić je to kategorički demantovao.







''To je jedna velika laž, neistina. Oni su naši sponzori do 2022. godine po ugovoru, sa 4 miliona godišnje. To su samo medijske spekulacije kojima ne treba davati previše prostora'' , poručio je Terzić.

-