Terza dobio informaciju, kada se nastavlja Superliga Srbije?

Glavno pitanje u svetu fudbala u ovom trenutku je kada će se takmičenja širom sveta nastaviti.



Linglong Superliga Srbije prekinuta je nakon 26. kola, a naznaku kada bismo mogli ponovo da gledamo fudbalska takmičenja dao je predsednik Crvene zvezde Svetozar Mijailović.



"Informacije koje je Terzić dobio od UEFA glase da će prvenstva najverovatnije da se nastave u maju, ali ovo je pogodilo čitav svet, tako da niko ne može sa sigurnošću da zna šta će da bude. Život se u mnogim segmentima vratio unazad i klubovi koji sad nemaju prihode od utakmica, televizijskih prenosa i marketinga se nalaze u teškom položaju. LJudi iz Zvezde proučavaju sve varijante kako bismo nastavili da funkcionišemo normalno i verujem da ćemo uspeti da prevaziđemo ovu situaciju i da ćemo u periodu koji nas očekuje, na najbezbolniji način, uspeti da prebrodimo ovo", istakao je Mijailović u intervjuu za klupski sajt.



Vanredno stanje je na snazi, ali Crvena zvezda nije stala sa aktivnostima, a organizacija pripada generalnom direktoru Zvezdanu Terziću, kao i poslovnom direktoru Marku Petroviću.



"Oni prave plan svih aktivnosti u smislu toga šta se mora uraditi kad se ovo završi. To je niz mera koji se usaglašava i donosi kako bi normalno nastavili rad. Klub nema nekih posebnih aktivnosti osim onih vezanih za investicije, a to se odvija dinamikom koju diktiraju aktuelni uslovi", rekao je Mijailović.



"Na stadionu je i obezbeđenje, jer objekat mora da bude pod stalnim nadzorom, zbog svega što se u njemu nalazi. Sve to je prilagodjeno uslovima koji su propisani od strane države. Većina poslova može da se završi od kuće, ali neke stvari traže fizičko prisustvo", dodao je.



Prema najnovijim informacijama, u Srbiji je od Korona virusa obolelo 528 pacijenata, dok je osam osoba preminulo.