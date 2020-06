Tedić: "Pamtiću ovaj meč do kraja života"

Fudbaleri Čukaričkog plasirali su se u polufinale Kupa Srbije, pošto su danas pobedili Radnički iz Niša sa 3:2 nakon preokreta.





"Kao i protiv Vojvodine, slabije smo ušli u utakmicu, lošiji smo bili u prvom poluvremenu. U nastavku smo dominirali, odlično smo odradili presing, nadoknadili smo agresiju koja nam je nedostajala. Po mom mišljenju, zasluženo smo pobedili i ostvarili plasman u polufinale Kupa Srbije", rekao je Tedić, prenosi klub.



Sva tri pogotka za Čukarički postigao je Tedić. Međutim, napadač Mančester sitija na pozajmici u Čukaričkom nije želeo sebe da ističe u prvi plan, već čitavu ekipu.



"Đorđe Petrović je odbranio penal, na 2:1 za njih, teško da bismo se vratili da nije bilo tako. Ovo je ipak pobeda čitavog tima, svi su zaslužni, borili smo se, zajedno sa momcima na klupi i trenerima", rekao je Tedić.



"Ovo je moj prvi het-trik, pamtiću ga do kraja života, zaista sam srećan zbog toga. Ali, već razmišljamo o sledećoj utakmici protiv Indjije, nastavljamo našu borbu za plasman u Evropu", dodao je Tedić, koji je sačuvao loptu sa ovog meča za uspomenu.



Drugi heroj Čukaričkog sa današnjeg meča je golman Djordje Petrović koji je pri vodjstvu Radničkog od 2:1, u 55. minutu, odbranio penal i na taj način ostavio je svoj tim u igri za polufinale.



"Igrali smo do poslednjeg atoma snage. Nismo baš najbolje otvorili meč, ponovile su nam se greške iz Novog Sada. Imali smo kontrolu prvih desetak minuta, ali smo primili golove, pa sve do 40. minuta nismo došli sebi. Penal nas je vratio u meč, a potom smo se u svlačionici dogovorili da izgaramo do poslednjeg minuta", rekao je Petrović.



"Svi smo ponosni na ovo što smo ostvarili, u polufinalu smo, ali ovo nije kraj", poručio je Petrović.