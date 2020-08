Talentovani Srbin opet pozvan u reprezentaciju Francuske! Hoće li neko reagovati?

Reprezentacija Francuske za uzrast do 20 godina ima i jednog srpskog fudbalera.



U pitanju je golman Stefan Bajić, dečak od 18 godina koji je već debitovao za prvi tim Sent Etjena i koji predstavlja veliku budućnost evropskog fudbala.



Srbin je, ali je rođen u Francuskoj za koju ima pravo nastupa, pa je prošao sve reprezentativne kategorije ove reprezentacije.



Stigao je sada do U20 reprezentacije, iako je jedan od najmlađih.



Nadamo se da će neko iz FSS-a reagovati i pokušati da stupi u kontakt sa ovim mladim igračem.