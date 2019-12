Talenat ''nije dovoljan'', Kokeza najavio velika ulaganja!

Na svečanosti u Narodnom pozorištu Zlatne lopte FSS-a za najbolje ovoj godini dobili su Siniša Mihajlović, Dušan Tadić i Violeta Slović.



Predsednik FSS Slaviša Kokeza rekao je da je mnogo onih koji su doprineli punih 100 godina traje fudbal u Srbiji i da je to igra koja ne poznaje ni vreme ni mesto i "koja nas vraća u prošlost da bi uživali u onome što nam donosi budućnost".



"Iza nas je 100 dugih godina, nekoliko država i jubilej vredan poštovanja. I generacije onih koji su pisali istoriju našeg saveza. Oni koje pamtimo, oni koje danas slavimo. Lista je duga, mnogo je onih koji su fudbalu podarili svoju magiju i učinili da nas ova igra na ovim prostorima osvaja punih sto godina", rekao je Kokeza.



"Nekad Jugoslavija, danas Srbija, ali bez obzira na sva dešavanja kroz dugu istoriju, fudbalski DNK je bio i ostao jedinstven. Gen koji ima svoj naziv - talenat. Dodao bih 'balkanski', prepoznatljiv za sve druge nacije u velikoj fudbalskoj porodici UEFA i FIFA. I to je ono što nas čini posebnim, autentičnim. Zemlja koja je rađala pobednike, asove i legende koji su u svetu fudbala ostali upisani zlatnim slovima", dodao je on.



On je naveo da se FSS ponosi prošlošću ali da misli na budućnost.



"Želimo zajedno korak napred, korak više, svesni da samo talenat odavno nije dovoljan. Zato i planiramo velika ulaganja u infrastrukturu, terene, stadione", rekao je Kokeza.



On je istakao da je izgradnja Nacionalnog stadiona veoma važan i zahtevan projekat koji će fudbalsku Evropu i svet dovesti u Srbiju.



"Kao i izgradnja potpuno novih stadiona koje će dobiti Kraljevo, Leskovac, Vranje, Subotica, Zaječar, Loznica, Novi Sad… Objekata koji će učiniti da dobijemo nove asove, buduće legende srpskog fudbala", zaključio je predsednik FSS.



Priznanje FSS-a dobio je i predsednik Evropske fudbalske federacije Aleksander Čeferin.



"Čekamo vas na Evropskom prvenstvu gde svojim znanjem i kvalitetom zaslužujete da budete. Imate tu šansu u martu", rekao je Čeferin.



Svečanosti je prisustvovala i premijerka Srbije Ana Brnabić.



Prvi deo svečane akademije FSS bila je pozorišna predstavu koja je prisutne vodila kroz vreme, od dana osnivanja (13. april 1919.) do današnjeg dana.



Svečanosti u Narodnom pozorištu prisustvovali su od sutra novi trener Crvene zvezde Dejan Stanković, trener Partizana Savo Milošević, selektor reprezentacije Ljubiša Tumbaković, kao i Bora Mulutinović, Dragan Džajić, Dušan Savić, Vladimir Petrović Pižon, Nemanja Vidić, Zvezdan Terzić, Momčilo Vukotić, Dragiša Binić, Tomislav Karadžić, Miroslav Đukić i drugi.