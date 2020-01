Svetozar Marković uskoro menja klub, opcija i povratak?!

Svetozar Marković se nije naigrao u dresu Olimpijakosa.Fudbaler koji je stigao kao zalog za budućnost ovog kluba i to iz Partizana istakao je u razgovoru za "Žurnal" da trener Martins od njega očekuje da vredno radi i da će rezultati doći.Ipak, mogao bi i pre toga na jednu pozajmicu do kraja sezone, a kako je rekao, ne dolaze u obzir klubovi koji su u samom vrhu grčkog fudbala, a u ostalim ne bi mogao da napreduje., rekao je Marković.Ono pitanje koje se postavlja jeste da li je Partizan sada zainteresovan da vrati Markovića jer već razigrava jednog štopera Monaku, dva bi bilo zaista previše. Pored toga, Olimpijakos bi svakako tražio da ovaj momak igra, što će biti teško pored Ostojića koji će najverovatnije biti standardan do kraja ove sezone.