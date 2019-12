Sve veći problemi za Napredak, pita se i Partizan, kad će pojačanja?

Pred Napretkom je pravi egzodus igrača i to usred sezone.Nakon odlaska Igora Ivanovića i Đura Zeca, pitanje je dana kada će transfer Miljana Vukadinovića u Vojvodinu biti ozvaničen, pa se navijači pitaju - šta dalje?Problem je nastao i sa Nikolom Aksentijevićem koji je suspendovan zbog duga prema Radničkom iz Niša do kraja prvenstva, "čarapani" ga se ne bi odrekl bez obeštećenja, ali za sada nema konkretnih ponuda, prenosi Sportski žurnal Spekulisalo se da bi desni bek mogao da se vrati u Partizan, no nakon sukoba sa Uroševićem u Humskoj na prvenstvenom meču dva tima takva opcija se sve manje spominje.Sada se pojavilo i Sarajevo, ostaje da se vidi hoće li Bosanci poslati neku ponudu, a što se pojačanja Napretka tiče, iz kluba uveravaju da će ona stići posle Nove godine.