Sve je počelo u štrikerskoj radionici - Voša slavi 106. rođendan!

Fudbalski klub Vojvodina danas obeležava svoj 106. rodjendan, a predsednik kluba Vojislav Gajić poručio je da će klub trajati sve dok postoje ljudi koji ga vole.



"Danas je svečarski dan, našoj voljenoj Vojvodini je rodjendan. Pre 106 godina, mladi srednjoškolci su doneli odluku o osnivanju FK Vojvodina, verovatno ni ne sluteći da će njihov klub jednog dana izrasti u fudbalskog giganta Novog Sada, Srbije, a i šire. Novi Sad ima svoje simbole, kao što su Matica srpska, Petrovaradinska tvrdjava, FK Vojvodina, univerzitet, ali i ono što je najvažnije, a to su njegovi gradjani, koji čine raznolikost i bogatstvo ovog našeg lepog grada", rekao je Gajić, prenosi klub.



Tog 6. marta 1914. godine, u štrikerskoj radionici Save Šijakova u Temerinskoj ulici, grupa učenika Velike srpske pravoslavne gimnazije (današnje gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj") donela je odluku o osnivanju FK Vojvodina, prvog srpskog fudbalskog kluba u Novom Sadu.



Za naziv kluba izabrano je ime Vojvodina, kao asocijacija na nekadašnje Vojvodstvo Srbija i Tamiški Banat, krunovinu austrijskog carstva formiranu na osnovu prava Srba na autonomnu teritoriju u okviru Habsburške monarhije.



Tim povodom, na istom mestu u Temerinskoj ulici gde je klub i osnovan, predsednik Vojvodine Vojislav Gajić je, u društvu predsednika Skupštine Dragoljuba Samardžića i predstavnika Sekcije veterana, na spomen ploču postavio lovorov venac.



Tokom 106 godina, Vojvodina je prelazila put od drugoligaša do osvajača titula i četvrtfinaliste Kupa evropskih šampiona, ali je svaku vrstu krize uvek uspevala da prevazidje.



"Tokom više od jednog veka, Vojvodina je prolazila kroz razne faze i prošla kroz dva svetska rata, ali je opstala do danas. Uveren sam da Vojvodina sada ide dobrim putem, a mi koji trenutno učestvujemo u njenom radu moramo imati obavezu da je dalje razvijamo, ali moramo imati i emociju. Vojvodina je nešto posebno i ona mora da se voli, jer samo tako može biti uspešna", rekao je Gajić.



"Želeo bih da skrenem pažnju i na veterane koji su danas ovde prisutni, ali i na one koji nažalost više nisu sa nama, jer svi oni su ostavili dubok trag u našoj Vojvodini, u vremenu kada se fudbal igrao iz ljubavi. Danas su neka druga vremena, kojima se moramo prilagoditi, ali ljubav ne smemo izgubiti, jer Vojvodina će trajati sve dok postoje ljudi koji je vole", istakao je Gajić.