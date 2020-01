Sve brojke na jednom mestu - Potvrde sa svih strana, Pavlović je Monakov!

Defanzivac iz Srbije Strahinja Pavlović biće novo pojačanje Monaka.



Transfer je dogovoren definitivno tokom decembra meseca, a danas je sve ozvaničeno od strane oba kluba.



Pavlović je postao fudbaler Monaka i potpisao je ugovor do juna 2024. godine, s tim što će biti na pozajmici u Partizanu do kraja ove sezone.



Sada brojke.



Partizanu će pripasti 10 miliona evra u dve rate, a ima mogućnost da suma naraste dodatna 3 miliona ukoliko se ostvare bonusi (2 miliona ukoliko odigra 25 utakmica sledeće sezone i milion ukoliko se Monako plasira u Evropu). Nije to sve, Partizan ima pravo i na 10% od sledećeg transfera.



Sjajan posao za klub iz Humske, ali će sa druge strane izgubiti najboljeg defanzivca.