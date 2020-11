Svaki bod je bitan, Čukarički cilja pobedu

Fudbaler Čukaričkog Dimitrije Kamenović rekao je danas da je njegova ekipa, posle eliminacije u Kupu Srbije, podigla glave i "namestila" ih za predstojeći meč protiv Napretka.



"Kruševljani su promenili trenera, stabilizovali se, pobedili su nedavno TSC kod kuće. Uopšte nisu naivna ekipa, kao uostalom ni bilo koji protivnik u našoj ligi. Posle meča u Surdulici, pogledali smo se u oči u svlačionici, podigli glave i namestili ih za nedelju", rekao je Kamenović, prenosi klub.



Fudbaleri Čukaričkog sutra od 15.00 dočekuju ekipu Napretka u utakmici 16. kola Super lige Srbije. Ekipa s Banovog brda je četvrta na tabeli sa 26 bodova, dok je Napredak na 17. poziciji sa 13 bodova.



"Na domaćem terenu smo blagi favoriti, ali to ništa ne znači. Na nama je da svako da sve od sebe, rezultat u tom slučaju neće izostati", rekao je Kamenović.



"Gužva je u vrhu tabele, mnogo je pretendenata na Evropu, zbog toga svaki bod će biti od velikog značaja. Na nama je da do polusezone osvojimo što više bodova, a svakako ćemo u svakom od preostalih duela ići na pobedu, počevši od duela protiv Napretka", dodao je on.



Čukarički je u sredu eliminisan iz Kupa Srbije, pošto je Radnik slavio posle boljeg izvodjenja penala.



Imali su Brdjani prednost od dva gola posle prvog poluvremena, ali su domaći do kraja susreta uspeli da izjednače. U penal seriji, više koncentracije imali su igrači Radnika, koji su obezbedili prolazak u četvrtfinale Kupa.



"Prvo poluvreme bilo je možda i naše najbolje ove sezone. Sve je bilo u našim rukama, svaki napad je donosio neku šansu, bilo je i onih stopostotnih. I sve je bilo kako treba, postigli smo dva pogotka, imali smo lepu prednost", rekao je levi bek Čukaričkog.



Kako je naveo, niko od igrača "nije ni sanjao" da nešto drugačije može da se desi posle prvog poluvremena.



"Sve se okrenulo, ali niko ne može da nam spori da nismo imali volju i želju. Domaće je pokrenuo rani gol u nastavku, dobili su elan, dobra su oni ekipa, to su i pokazali. Kad smo ostali sa igračem manje, bili smo prinudjeni da se branimo, bilo je zaista nezgodno. Na kraju, malo je nedostajalo da izdržimo, ali nismo imali ni sreće. A penali, oni su lutrija...", rekao je Kamenović.