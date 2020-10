Superligaški okršaj u Kupu Srbije, Čuka pred teškim zadatkom protiv "domaćinske ekipe"!

Fudbaler Čukaričkog Veljko Birmančević rekao je danas da ne očekuje laku utakmicu protiv Novog Pazara, ali da je cilj prolaz u narednu rundu Kupa.



"Vrlo, vrlo bitna utakmica za nas. Činjenica je da nismo bili miljenici sreće prilikom žreba, ali to ne treba da nas brine, ko god da nam je rival, naš cilj je plasman u drugu rundu Kupa Srbije. Svesni smo da nam neće biti lako. Pazarci su domaćniska ekipa, pobedili su Partizan i Vojvodinu, ali znaju dobro da odigraju i u gostima, iznenadili su na primer ekipu Spartaka. Lično, očekujem tvrdu utakmicu sa malo golova. I naravno, našu pobedu", rekao je Birmančević za sajt kluba.



Čukarički će sutra od 14.30 gostovati Novom Pazaru u šesnaestini finala Kupa Srbije.



Pazar je za vikend, poput Čukaričkog, poražen u Super ligi, ali ubedljivo rezultatom 7:0 od ekipe TSC-a.



"Videli smo da nisu igrali sa prvim timom, da su odmarali igrače, što je njihov trener i najavio. Svakako da nas sutra očekuje sasvim drugačija utakmica. Potrudićemo se da sve rešimo u 90 minuta, jasno je da ćemo ići na pobedu, baš kao i Novopazarci. Ali, spremni smo za svaki mogući scenario, pa i za penale, ukoliko do njih dođe. Naravno da bih šutirao penal", kazao je Birmančević.



On je izrazio žaljenje zbog toga što se utakmice zbog korona virusa igraju bez 'publike.