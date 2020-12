Superliga Srbije: TSC upao u dubiozu, Radnik odneo bodove iz Sente, Proleter slavio u Inđiji, bez golova u Lučanima

Fudbaleri TSC-a verovatno jedna čekaju zimsku pauzu pošto su posle Napretka i Partizana poraženi i od Radnika 3:1 u meču 18. kola Ling Long Superlige odigranom u Senti.



Ovosezonski predstavnik Srbije u kvalifikacijama za Ligu Evrope stigao je do trećeg uzastopnog poraza, ukupno osmog u ligi.



Nije slutilo da će i ovaj meč biti završen sa nepovoljnim ishodom po tim Zoltana Saba kada je mladi napadač Damjan Dostanić u 39. doveo domaće u vođstvo.



Sa ovim rezultatom se otišlo na odmor, a gosti iz Surdulice su do izjednačenja stigli u 50. minutu golom iskusnog veziste Nemanje Subotića.



Vođstvo Radniku obezbedio je iskusni Vuk Mitošević golom u 69. minutu, a konačnu pobedu potvrdio je Dejan Ponjević autogolom u četvrtom minutu nadoknade vremena.



Sabo je pokušao da razmrda ekipu uvođenjem Nenada Lukića i Vladimira Silađija u nastavku, ali je gostujući tim odoleo i stigao do četvrtog uzastopnog meča na kome nije poražen.



Značajnu pobedu ostvarili su fudbaleri novosadskog Proletera koji su na "Karađorđu" u finišu meča slavili protiv Inđije 1:0.



Tim Branka Žigića ovim trijumfom se probio do četvrtog mesta i ukoliko do kraja kola subotički Spartak i Čukarički ne ostvare pobede novosadski klub će ostati na poziciji koja vodi u evro-kvalifikacije.



Najmanje zanimljivo bilo je u Lučanima gde je domaća Mladost podelila bodove protiv Napretka odigravši meč bez golova.



Ovaj remi nešto više je prijao domaćem timu, koji je ostao učvršećen na sredini tabele, dok su izabranici Gorana Stevanovića ostali na mestu koje vodi u niži rang.