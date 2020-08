Superliga pred navijačima? Evo šta kažu nadležni!

Nova sezona u Superligi počela je bez navijača, ali to bi ubrzo moglo i da se promeni.



Epidemiolog dr Predrag Kon istakao je da postoji mogućnost okupljanja publike na fudbalskim stadionima u dogledno vreme.



"Nikad javno nisam rekao da bi sportski događaji trebalo da se igraju bez publike, ali jesam izjavio. Rekao sam to na određenom mestu, ali ne javno. Neko je to preneo i postalo je javno.



Stvarno je činjenica i mene ne može da ubedi niko da fudbalski događaji ne mogu da se organizuju sa publikom i da budu bezbedni. Znači, mora da se ispoštuje distanca, zatim organizovan ulazak i izlazak sa stadiona, to nije nemoguće", smatra dr Kon.



Preporuku o konačnoj odluci donosi krizni štab Vlade Republike Srbije.