Super liga - imamo novog najboljeg strelca u istoriji!

Super liga ima novog lidera po broju postignutih golova u istoriji.



U pitanju je sjajni Andrija Kaluđerović, fudbaler koji će možda do kraja karijere pokušati da obori svetski rekord po broju timova koje je promenio.



On je danas oborio rekord Super lige postigavši 66. gol u karijeri u Super ligi, čime je pretekao Ognjena Mudrinskog koji je ostao na 65.



Inače, još jedan aktivni napadač bi mogao da se umeša u sam vrh, a to je napadač Mladosti iz Lučana Milan Bojović sa 61 golom.



Rad za koji je danas nastupao Kaluđerović, nije uspeo da savlada Javor uprkos golu Kaluđerovića, bilo je 1:1.



1. Andrija Kaluđerović 66

2. Ognjen Mudrinski 65

3. Milan Bojović 61

4. Lamin Dijara 56

5. Dragan Mrđa 54



Lista se računa od 2006. godine kada smo postali samostalna država.