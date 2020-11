Sumnjate u Kangu? Zvezda objavila brojke koje otklanjaju sve dileme!

U odnosu na prethodne mečeve u grupnoj fazi Lige Evrope, Crvena zvezda će sutra protiv belgijskog Genta biti jača za Gelora Kangu, koji se oporavio od koronavirusa i koji je za vikend u Surdulici protiv Radnika bio i strelac jednog od četiri gola srpskog šampiona.





Tri dana posle ovog meča, Zvezda je na klupskom sajtu objavila statističke podatke koji pokazuju kakav značaj je samo na poslednjoj utakmici Kanga imao na Zvezudinu igru i zašto je imao najbolji učinak od svih.







'' Ne samo što je Gabonac postigao pogodak u 54. minutu sa dvadesetak metara posle dodavanja Boaćija, kada je sve ljubitelje fudbala podsetio kakav 'top' u nozi ima, već se i prema mnogim statističkim parametrima izdvojio iznad svih aktera meča.







Konkretno, u ukupno 143 napada našeg tima, Gelor Kanga je imao učešće. Sve to daje na značaju kad se vidi da je drugi u tom segmentu Njegoš Petrović sa učešćem u 106 napada Crvene zvezde.







Distribucija lopte je takođe nešto u čemu se Kanga izdvojio. On je bio igrač koji je podelio najviše tačnih pasova, ukupno 105 od 118, što je 89 posto, a drugi u tom segmentu je Gobeljić sa 72 dodavanja.



Kanga je bio i 'sigurna opcija' za pasove od strane saigrača, pa je 117 puta prihvatio loptu i bio neko ka kome svi gledaju u građenju akcija našeg tima.







On je ujedno bio igrač koji je imao najčešće kombinacije sa kolegama iz tima.







Konkretno, ukupno 41 put su on i Gajić razmenili dodavanja, a jednom manje je to učinio sa Petrovićem, dok je sa Degenekom to bilo 28 puta. Može se reći da su svi opasni napadi našeg tima išli preko Kange '', navodi se na Zvezdinom sajtu.

