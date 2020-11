Sudijski ekspert o Zvezdinim golovima, za njega nema ništa sporno!

Pobeda Crvene zvezde u kolu koje prethodi pauzi u prvenstvu, a savladana je Inđija rezultatom 3:2 iako su gosti vodili u jednom momentu.



Posebno su u centru pažnje bili golovi nakon kojih je Crvena zvezda stigla u prednost od 1:0 i kada je izjednačila na 2:2 iz penala.



"Kod prvog gola imamo procenu pomoćnog sudije Grujića i mislim u ovoj situaciji, mada je magla, ipak se vidi da su oba igrača u liniji. Kada su igrači u liniji, onda nema ofsajda. On je iza lopte, ali i u liniji. Dobra je odluka i nema ofsajda", kaže sudijski analitičar Zdravko Jokić.



Da li je Čermelj napravio faul nad Pavkovim za penal?



"Vidi se na bližim snimcima da je Čermelj zagrlio napadača Zvezde, vidite kod vrata napadača. Svukao ga je dole i to imamo često, igrači naivno koriste ruke, grle, vuku, guraju i sudije imaju instrukcije da to prate", rekao je Jokić.



Inače, nahvalio je sudiju Milanovića za koga kaže i da ima izvanredne fizičke predispozicije.