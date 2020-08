Sudijski ekspert o spornim odlukama, poraz Partizana je čist, a nije oštećen ni Radnički!

Dva sporna slučaja koja su mnoge zaintrigirala nakon drugog kola Super lige Srbije.



Prvi u Novom Pazaru, mnogi su pomislili da je u pitanju ofsajd pre penala iz kog je domaćin stigao do prednosti.



"Bitno je reći da napadač ispred sebe nema dva protivnička igrača, nego samo golmana, tako da se gleda položaj lopte. Tačnije, bitno je da se igrač nalazi iza lopte, što smo videli na ovom snimku, tako da ofsajda nema. Da ne ulazimo sad… Čak i da ga ima, postoji određeno tumačenje da li utiče na protivnika, ali bitno je da nema ofsajda", kaže Radojčić u pregledu kola na TV Arenasport.



"Što se tiče prekršaja, mislim da je evidentan, potpuno nepotrebno, Zdjelar podiže noge, pokušava da spreči igrača Pazara da se vrati po loptu. Kažem, besportebno zato što igrač kreće u nazad, gol mu ostaje iza leđa, ali to je neka druga priča. Evidentno je da je prekršaj, tako da je ispravna odluka", rekao je Radojčić.



Dakle, Partizan nije oštećen, doduše, niko se nije ni bunio iz tabora crno-belih.



Da li je oštećen Radnički iz Niša, evidentno je da je Radovan Pankov igrao rukom u svom kaznenom prostoru?



"Nije penal iz prostog razloga: igrač je pogodio sam sebe u ruku. Pritom je ovde ruka u prirodnom položaju, a čak i da nije, da je visoko iznad glave, a on spuca sam sebe u ruku, nije penal", rekao je Radojčić.



Ovaj ekspert za suđenje je istakao i da je suđenje u ovom kolu bilo odlično.