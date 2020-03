Subotičani očajni, a Partizan najbolji ove godine! Crno-beli krenuli u pohod na Kup!

U zaostalom meču četvrtfinala Kupa Srbije ekipa Partizana je uspela da savlada Spartak rezultatom 4:0, dosta lakše nego što se očekivalo imajući u vidu da su crno-beli osakaćeni povredama morali da izađu na teren u kombinovanom sastavu. Dva gola za crno-bele postigao je Lazar Pavlović, jedan je delo Bojana Matića, dok smo videli i jedan autogol.



Izabranici Sava Miloševića nisu najbolje počeli meč, nakon početnog ispitivanja snaga crno-beli su propustili dve prilike i to obe preko Asana.



Japanac je propustio dobru šansu u 21. minutu kada je odlično reagovao golman gostiju Dokić.



Ipak, nije mogao ništa u 25. minutu utakmice, tada je mladi Lazar Pavlović uspeo da ga savlada, doduše uz pomoć defanzivaca Spartaka.



Takuma Asano je mogao da se proslavi u prvom poluvremenu, propustio je još jednu dobru šansu, a imao je i Pavlović udarac koji nije završio iza gola golmana Dokića.



U 48. minutu utakmice autogol, nova lopta u mreži Spartaka i crno-beli su stigli do zaslužene prednosti od dva gola razlike. Matić je šutirao, lopta se od Dokića odbila do Milanovića koji je loptu poslao u svoju mrežu.







Ništa nije Spartaku polazilo za nogom, a videlo se to i u 62. minutu kada je Partizan poveo sa 3:0. Tada je Lazar Pavlović uspeo ponovo da matira golmana Spartaka sa ivice šesnaesterca.



Za kraj, u 62. minutu Bojan Matić uspeva da se upiše u strelce i da pogodi za konačnih 4:0.