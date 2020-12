Stranac na klupi Srbije? Sećate se kako smo prolazili?

Fudbalska reprezentacija Srbije je od danas i zvanično ostala bez selektora.Ljubiša Tumbaković je sporazumno raskinuo saradnju sa Fudbalskim savezom Srbije koji uveliko traži novo rešenje za užarenu klupu "orlova".Jedan od kandidata jeste i iskusni francuski stručnjak Rejmon Domenek, pa je to i prilika da se prisetimo dvojice do sada jedinih stranaca koji su bili selektori naše zemlje.Prvi u istoriji otkako se Srbija takmiči pod tim imenom bio je Španac Havijer Klemente, u tom trenutku trener sa bogatim iskustvom i pedigreom budući da je sa Atletikom Bilbaom osvajao trofeje u Španiji sredinom 80-ih. On je ujedno bio i prvi selektor Srbije od osamostaljenja 2006. godine.Krenuo je tog leta 2006. godine "Mali Napoleon" veoma dobro, pobedom nad Češkom u prijateljskom meču, a kvalifikacije za EURO 2008 započeo je sa tri pobede protiv Azerbejdžana, Belgije i Jermenije kod kuće, dok je protiv Poljske remizirao u gostima.Ipak, usledio je šokantan poraz u Kazahstanu, da bi se strasti smirile protiv Portugala u Beogradu kada je bilo 1:1. Srbija je kvalifikacije završila sa samo dva poraza - pored Kazahstana "orlovi" su prosuli bodove i u Belgiji.Ni to nije bilo dovoljno za jedno od prva dva mesta, pa je Klemente dobio otkaz.Srbija je pod Klementeom odigrala 16 utakmica, zabeležila po sedam pobeda i remija, kao i dva poraza.Srbija je čekala sedam godina na novog stranog selektora, a 2014. izbor je pao na Dika Advokata.Iskusni Holanđanin se nije proslavio na klupi našeg nacionalnog tima, potrajao je svega četiri meseca posle dva remija i dva poraza u kvalifikacijama za EURO 2016.Valja istaći da je jedan od dva poraza bio onaj u Beogradu od Albanije službenim rezultatom nakon incidenta sa dronom.Tokom svog selektorskog mandata, Advokat je često pozivao igrače sa iskustvom u holandskoj ligi, pa je i to mnogima u Srbiji zasmetalo jer su smatrali da je na raspolaganju imao bolja rešenja.Na kraju, statistika je bila neumoljiva - četiri utakmice, dva remija i dva poraza, pa je prekid saradnje bio neminovan.Sve u svemu, Srbija se nije proslavila sa strancima, da li bi treći put zaista bio srećan?