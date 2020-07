Štoper se vratio u Voždovac

Gajić je već bio član Voždovca, čiji dres je nosio od 2016. do 2018. godine kada je odigrao više od 50 mečeva. Prethodne dve sezone proveo je u Olimpiji iz Ljubljane.



"Jako sam srećan i lepo je vratiti se u klub u kojem sam proveo najlepše momente u svojoj karijeri. Sa trenerom Damjanovićem sam saradjivao i u prethodnom stručnom štabu u ovom klubu, tako da neće biti mnogo nepoznanica za mene i jedva čekam nove izazove", rekao je Gajić, prenosi klub.



On je konstatovao da Voždovac ima jako mladu ekipu i da nema sumnje da će moći da pomogne svojim iskustvom.



"Otišao sam iz kluba pre dve godine, ali Voždovac je ostao najbolje organizovan klub u zemlji, ekipa se jako dobro selektira i ima jako mnogo talenata. Kapiten Nikolić i Stuparević bili su moji saigrači u prethodnom mandatu u klubu, tako da sam se i sada jako brzo uklopio", dodao je Gajić.



Što se naredne sezone tiče, Gajić je rekao da je tim "jako perspektivan" i da smatra da je "borba za Evropu realan cilj".



"Naravno, naredna sezona neće biti nimalo lagana zbog broja ekipa koji će nastupati i zbog ritma i broja mečeva koje treba odigrati. Na početku će svi pokušavati da se dokažu rezultatima i dobro startuju, ali ja verujem u Voždovac i zbog toga sam opet ovde", rekao je on.



Trener Jovan Damjanović istakao je veliko zadovoljstvo zbog toga što se Gajić priključio ekipi na pripremama u Vrnjačkoj Banji.







"Veliki je profesionalac i odličan igrač i to je profil fudbalera koji nam je trebao. On je definitivno jedan od momaka koji čine trening, igru i atmosferu mnogo boljim, kako fudbalskim, tako i ljudskim kvalitetima", rekao je on.



Gajić se odmah priključio novim saigračima u Vrnjačkoj Banji i ušao je u trenažni proces.



"Zmajevi" će u Vrnjačkoj Banji ostati do 17. jula, a prva kontrola utakmica očekuje ih u subotu kada će im rival biti ekipa Sloge iz Kraljeva.