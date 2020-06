Štoper Partizana u neverici: ''Da onako kukavički iz gužve dobijem udarac u glavu...''

S obzirom da će u sredu odigrati mnogo važniji meč u finalu Kupa, teško da je iko mogao da očekuje velike tenzije i juče u Novom Sadu, u prvenstvenom meču Vojvodine i Partizana koji nije imao veći takmičarski značaj.





Ali posle trijumfa ''Lala'' rezultatom 1:0 , došlo je do opšteg meteža pored aut linije, pa i fizičkih udaraca.





Igor Vujačić, koji je dan kasnije ovu situaciju prokomentarisao u razgovoru za ''

Jedan udarac u glavu u toj gužvi dobio je i štoper Partizana, koji je dan kasnije ovu situaciju prokomentarisao u razgovoru za '' Kurir ''. Ipak, i dalje mu nije jasno ni ko ga je udario, niti zbog čega.





''Sportski sam došao da smirim već uzavrele strasti, kojih je bilo tokom čitave utakmice, kako ne bi došlo do još večeg incidenta. Ali, da onako kukavički iz gužve dobijem udarac u glavu, to može samo da ide na obraz i čast osobi koja je to uradila.







Svi dobro znamo šta se dešavalo, videlo se i na ekranu, ali izgleda da nemamo svi iste motive.







Moji motivi i mojih saigrača su isključivo sportski i zato nas to neće omesti da u sredu igramo fudbal, pokažemo snagu na terenu i borimo se da podignemo pehar Kupa'', izjavio je Vujačić.





Nama ostaje samo da se nadamo da sličnih scena neće biti u sredu na ''Čairu''.



