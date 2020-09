Stolica: "Povreda Vlalukina, idividualne greške i gol iz prvog udarca..."

Selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije Ilija Stolica rekao je, posle večerašnjeg poraza od Bugarske, da nema šta da zameri svojim igračima i istakao da je povreda Jovana Vlalukina uslovila promene.







"Nemam, iskreno, momcima šta da zamerim, jer ovo što su pokazali, želju, htenje, to je bilo na maksimalnom nivou", rekao je Stolica, prenosi Fudbalski savez Srbije.



Mlada reprezentacija Srbije poražena je u kvalifikacijama za plasman na Prvenstvo Evrope u Gornjem Milanovcu od Bugarske - 1:2 (0:1).



"Jednostavno, okolnosti u kojima se nalazimo, a o kojima smo govorili pre utakmice, u neku ruku su se još više pogoršale samom povredom Vlalukina koga smo imali na poziciji desnog beka. Sad me brine u kakvom je stanju, jer čini se da povreda nije jednostavna i laka", rekao je Stolica.



"Od tog momenta smo morali ponovo da pravimo promene, a desilo se da u četvrtom meču u ovom ciklusu ponovo primimo gol iz prvog udarca, opet iz naše individualne greške. Medjutim, to je sve sastavni deo fudbala, moramo da se pesložimo, presaberemo i jednostavno da se okrećemo daljim dešavanjima", dodao je on.