Stojketova ispovest Rusima: "Posle Đenove dva meseca sam spavao u hotelu, ali nije to bilo najteže..."

Golman Partizana Vladimir Stojković dao je intervju za ruski Sport 24 u kojem se osvrnuo na događanja iz 2010. godine kada je bio na meti huligana prilikom gostovanja reprezentacije Srbije u Đenovi.



"Život me je testirao. Znate i sami kakvi su navijači u Srbiji. Mesec i po posle potpisa za Partizan, otišao sam sa reprezentacijom u Đenovu, na kvalifikacioni meč sa Italijanima. Kad sam se vratio za Beograd, počeo je život pod policijskim nadzorom i obezbeđenjem. Dva meseca sam spavao u hotelu", kazao je iskusni čuvar mreže.



Bio je to jako težak period za njega, ali ne i najteži.



"Ne zato što sam se plašio. Dobio sam najbolju moguću priliku da razbistrim mozak i da se posvetim samo fudbalu. Pitate me da li je to najteži trenutak u životu? Ne! Rođen sam u getu, tako da se nisam bojao. Osim toga, najgori trenuci u životu predstavljao je gubitak roditelja. Najpre mi je preminuo otac, pa majka, a sve su pratili masovni napadi navijača na mene", otkrio je Stojković koji je kazao da ni sada situacija nije baš idealna.



"Da li smatram da je problem prevaziđen? Ne. Nikad. Nastavlja se. Svakog dana se nešto desi. Ako ne danas, onda sutra, uvek će vas neko sresti na ulici, dobaciti... Normalno je, navikao sam. To je moj put. No, svaki novi dan me čini jačim", zaključio je Stojke.