Stojke drugi put ima Kovid-19!

Vladimir Stojković je, po svemu sudeći, dva puta imao koronavirus.



On je u uživo uključenju na televiziji K1 rekao da je kod kuće već sedam dana.



"Posle ovakve bolesti počneš da ceniš prave vrednosti. Da nisam dobro osetio sam u putu na utakmicu, bilo mi je hladno i bio sam malaksao. U svlačionici mi je doktor izmerio temperaturu i poslao me kući", rekao je on, a onda dodao i da je imao temperaturu 39 tri dana.



Nije to bilo sve.



"Analize su pokazale da sam imao antitela i verovatno sam imao koronu u februaru ili martu, kada je nisam ni osetio. Bio sam jako disciplinovan, nisam skidao masku nikada i saigrači su mi se smejali zbog toga", rekao je Vladimir Stojković na televiziji K1.



Podsetimo, koronavirus se u Srbiji pojavio tek 7. marta, šest dana nakon derbija.



Pored Stojkovića zaraženi fudbaleri u Partizanu su Milan Smiljanić, Lazar Marković i Lazar Pavlović.