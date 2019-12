Stižu ponude za Borjana, koji je njegov plan?

Baš kao i u prethodne dve godine, Milan Borjan je i u minuloj polusezoni bio jedan od najboljih pojedinaca u ekipi Crvene zvezde i jedan od najzaslužnijih za drugi plasman u grupnu fazu Lige šampiona.





Sada je na zasluženom odmoru, a za to vreme na njegovu adresu pristiže sve veći broj ponuda iz inostranstva.





Kakve su šanse da možda već tokom zimskog prelanog roka prihvati neku od tih ponuda, Borjan je otkrio u intervjuu za TV Prva, u emisiji ''Lično, nezvanično''.





''Imam ugovor sa Crvenom zvezdom. Postoji dosta ponuda, ali me nijedna ne zadovoljava. Ovde mi je mnogo lepo, volim da igram pred ovim navijačima. Kada sam potpisivao novi ugovor rekao sam da ću ovde ostati do kraja karijere i spreman sam da to ostvarim. Ipak, moram da sednem sa upravom za sto, da vidim da li oni žele da me zadrže ili prodaju'', izjavio je Borjan.





Njegov važeći ugovor sa Crvenom zvezdom ističe u junu 2023. godine, što je još jedan razlog da ne žuri sa eventualnim odlaskom.