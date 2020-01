Štimac otkrio dramatične detalje iz svoje karijere, Hrvat mu je pomogao kao niko drugi!

Utakmica između Crvene zvezde i Žalgirisa pre tri dana u Evroligi bila je povod i za litvanske novinare da obave zanimljiv razgovor sa Vladimirom Štimcem , koga se odlično sećaju iz vremena kada je bio član litvanskog velikana.

Bio je to početak Štimčeve karijere, još kao 18-godišnjak je iz Beovuka otišao u Žalgiris, čiji je član bio u naredne tri godine, pre nego što je prvi put došao u Crvenu zvezdu.







Iz vremena provedenog u Žalgirisu posebno pamti dvojicu ljudi, kojima je veoma zahvalan. Jedan od njih je njegov tadašnji trener Kazis Petkavičijus od koga je mnogo naučio i koji je preminuo 2008. godine, a drugi njegov stariji saigrač, Hrvat Marko Popović.





Najpre je otkrio kakav odnos je trener imao prema njemu, ali i ostalim igračima.





''Uvek je bio tu za nas. Stalno nam je pokazivao kako treba da igramo ispod koša. Njegova metodologija se zasnivala na staroj školi, ali je učinio da svi budemo bolji.



Bio je čovek pun anegdota. Znao je da ranije dođe po mene kako bi zagrejao automobil. Radio je to kako se ja ne bih smrzao. Stalno smo pričali, voleo sam da pričam sa njim. Veliko poštovanje'', objasnio je Štimac.



Kao mlad igrač pravio je i određene greške, a da se lakše vrati na pravi put mnogo mu je pomogao hrvatski košarkaš Marko Popović.



''Dešavalo mi se da ostanem bez novca. Žalgiris mi je dao klupski automobil, ali ja nisam imao pare za gorivo. Bilo me je sramota da zovem roditelje. I onda sam nazvao Marka Popovića. Rekao sam mu da sam ostao bez para. On je bio smiren.







Odmah mi je pozajmio novac i rekao da ne treba da brinem. Od njega sam naučio mnogo. Savetovao mi je kako da se ponašam sa novcem i da ne pravim gluposti.





Otvoreno mi je jednom prilikom rekao da sam previše debeo i da moram da smršam. Disciplinovao me je. Jednom prilikom me je izribao na treningu. Govorio je da se nisam ni oznojio i šta je uopšte radim u životu. Bio mi je od velike pomoći i to neću nikada da zaboravim'', istakao je Štimac.