Stiglo naređenje Halandu: O Srbiji - ni reči!

Nova fudbalska senzacija Erling Haland imaće prilike da odmeri snage sa reprezentacijom Srbije kada Norveška dočekuje "orlove" u Oslu 26. marta u polufinalu baraža za Evropsko prvenstvo.



U Borusiju iz Dortmunda stigao je tokom prošlog meseca, a na svega 181 minut u dresu novog kluba postigao je neverovatnih osam golova.



Zbog velike pažnje koju Haland privlači, Fudbalski savez Norveške je zabranio 19-godišnjem fudbaleru da daje izjave vezane za susret sa Srbijom svim medijima osvim televiziji koja je vlasnik prava prenosa tog meča i na zvaničnim pres konferencijama.



"Haland želi da priča svojim nogama. On će ispuniti obaveze prema vlasniku prava na prenos, ali neće raditi ništa drugo osim pres konferencije uz selektora Larsa Lagerbeka pred meč sa Srbijom. On je jedan od najatraktivnijih napadača u Evropi, obasut je zahtevima za intervjue, i to ne samo od sportskih medija, već i zabavnih programa", rekao je portparol FS Norveške Stejn Graf.



Pobednik duela između Norveške i Srbije će 31. marta igrati u finalu baraža za plasman na EURO 2020 protiv boljeg iz duela između Škotske i Izraela.