Stevanović i Junajted? Romano kaže ''DA'', Vuletić ''NE''!

Pominje se suma od 12 miliona evra koliko bi Partizan zaradio, uz opciju da poput Strahinje Pavlovića prošle sezone, ostane u Humskoj kao pozajmljen igrač.





Do saznanja o ovom transferu očigledno je došao i poznati italijanski novinar Fabricio Romano, koji je na pitanje da li je ovo ''gotova stvar'', odgovorio potvrdno.







Takođe i sve veći broj ostrvskih medija prenosi vest o prelasku Stevanovića u Junajted.







Sve to lepo zvuči, ali ovo treba da potvrde ljudi iz Humske i sa Old Traforda. Do tada sve ostaje na nivou spekulacija.





A iz Humske je, za početak, stiglo ''NE'' od strane potpredsednika Vladimira Vuletića na Tviteru. On ovu informaciju nije mogao da potvrdi.



