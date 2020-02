Stevanović bi da zaboravi Čair, meč sa Voždovcem okreće sezonu!

Fudbaler Čukaričkog Miladin Stevanović rekao je danas da dva vezana poraza na početku prolećnog dela šampionata nisu prijatna i dodao da veruje da njegova ekipa u predstojećoj utakmici protiv Voždovca može da "prelomi" prvenstvo u svoju korist.



Čukarički je poražen u Nišu prošlog vikenda, vezao je drugi poraz u prolećnom delu sezone, ali dobra stvar za "brđane" je što je prvi put posle povrede, od 1. maja prošle godine, Stevanović odigrao zvanični meč.



"Ne bih mnogo da širim priču o meču protiv Radničkog u Nišu, želimo što pre da zaboravimo gostovanje na Čairu. Za mene je bitno da sam se vratio na teren u zvaničnim susretima, da sam odigrao čitavih 90 minuta, posle baš duge pauze. S kolenom je sada sve u redu", rekao je Stevanović za klupski sajt.



"Vezali smo četiri poraza, dva na startu proleća. Jeste da su dva od ta četiri poraza bila protiv Crvene zvezde, ali svakako da nije prijatno. Imali smo sreću da nam konkurenti nisu odmakli, čak smo i ostali na četvrtoj poziciji na tabeli", dodao je bek Čukaričkog.



Po njegovom mišljenju, predstojeći meč protiv Voždovca biće jedan od najbitnijih u sezoni.



"Ako pobedimo u sredu, sve će biti kako treba. Verujem da utakmicom protiv Voždovca možemo i da 'prelomimo' prvenstvo u našu korist, da krenemo ponovo da pobeđujemo u nizu i da napravimo zalihu pred plej-of", rekao je on.



Stevanović je naveo da smatra da je njegova ekipa kvalitetnija od Voždovca, ali da to treba dokazati i na terenu.



"Samo mirna glava i bez stvaranja ikakve tenzije i pritiska", rekao je on.



Utakmica 23. kola Superlige Srbije Čukarički - Voždovac igra se u sredu od 18 časova.