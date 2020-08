Šteta, Lajpcig srušio Zvezdin rekord star 63 godine!

Iako je osnovan tek 2009. godine, RB Lajpcig je postao najmlađi klub ikada koji se plasirao među četiri najbolja najelitnijeg evropskog takmičenja.



Sa svojih 11 godina, Lajpcig je ispisao istoriju, oborivši rekord Crvene zvezde koja je imala godinu više kada se u sezoni 1956/57 plasirala u polufinale tadašnjeg Kupa šampiona, otkrio je Mondo.



Crvena zvezda tada nije uspela da dođe do finala, pošto ju je zausavila Fiorentina rezultatom 1:0, a ostaje da vidimo da li će Lajpcig uspeti da pobedi PSŽ i ode korak dalje, u veliko finale.



Treba istaći i to da je Lajpcig od svog osnivanja i najnižeg ranga takmičenja stigao do Bundeslige u rekordnom roku. Od 2016. godine Lajpcig se takmiči u Bundesligi, a već je sada u samom vrhu nemačkog fudbala i utisak je da će se u narednim godinama boriti sa Bajern Minhenom za titulu.







Utakmica PSŽ - Lajpcig na programu je u utorak u 21.00.