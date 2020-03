"Stara dama" spremna za vojvođandski derbi, cilj u Subotici - pobeda!

U 26. kolu Superlige Srbije, fudbaleri Vojvodine sutra gostuju ekipi Spartaka u Subotici.



Biće to 61. vojvođanski derbi između Voše i Spartaka, a do sada su u međusobnim duelima više uspeha imali Novosađani koji su ostvarili 37 pobeda, sedam remija i 16 poraza, uz gol-razliku 102:64.



"Stara dama" ovu utakmicu dočekuje nakon tri uzastopne pobede u prethodna tri kola, a njen napadač Nemanja Čović (28) nada se da će Vojvodina u istom stilu nastaviti i protiv "plavih golubova".



"U Subotici nas sigurno očekuje jedna teška utakmica, jer Spartak je dobra ekipa, ove sezone beleži dobre rezultate i posebno su opasni na svom terenu. Međutim, kao i na svakom prethodnom meču, mi ćemo opet ići na pobedu i nadam se da ćemo uspeti da nastavimo naš trijumfalni niz, te se tako još više približiti našem cilju, a to je plasman u Evropu", kaže napadač Voše Nemanja Čović, prenosi sajt kluba.



Pomoć ekipi u nastojanju da ostvari dobar rezultat protiv Spartaka najavili su i navijači Vojvodine, ali zbog najnovije odluke Vlade Srbije to neće biti moguće.



"Nema sumnje da ćemo dati sve od sebe da obradujemo navijače još jednom pobedom", istakao je 28-godišnji fudbaler.



Meč između Spartaka i Vojvodine igra se sutra od 16 časova na Gradskom stadionu u Subotici.