Stanojeviću za novu formaciju treba napadač? Ovo je novi Partizan!

Da li je Partizan pogrešio prodajom Đorđa Ivanovića?Aleksandar Stanojević ima svoju viziju fudbala i voli da igra sa dva napadača, uostalom, tako je bilo i u njegovom prvom mandatu u Partizanu kada je osvojio dve titule.Setite se samo koga je onda imao od napadača u drugoj sezoni, pored maestralnogkoji se tada vratio među crno-bele,koji je mogao da igra i kao krilni igrač. Apsolutno svakog od njih je koristio.Dakle, voleo je napadače, ofanzivne igrače, a danas Partizan ima samo dvojicu klasičnih napadača i to -Tu je i mladi, ali je realnost da on i dalje nije spreman za najveće izazove, videćemo da li Stanojević tako misli.Jasno je da ovaj Partizan danas ima daleko većih problema u odbrani i da je to ono prvo što Stanoje mora da sredi, pre svega da uigra bilo koji par štopera, da podigne nivo igrekoji je dosta opao, slična situacija je i sakoji mora bolje.Na sredini terena bismo mogli da vidimo promenu dolaskom Jojića, ali je pitanje ko bi tu izgubio mesto u startnoj postavi i najrealnije je (ukoliko dođe) da se postepeno uvodi među startere. Stanojević igra sa četvoricom na sredini terena, ali je moguće i da će ostati pri sadašnjoj formaciji jer nema dovoljno napadača u rezervi za svoju formaciju sa dvojicom klasičnih.Zbog toga smo pomenuli Đorđa Ivanovića koji je prodat Olimpiji.Kako će izgledati novi Partizan?Dolazak Jojića bi mogao dosta toga da poremeti. Moguće je da će neke od fudbalera Stanojević pomeriti na napadača, poput Lazara Markovića ili Sejdube Sume koji bi mogao da glumi "lažnu devetku", pa bi ostalo upražnjeno mesto u ofanzivnom delu sredine terena. Jojićev kvalitet je taj što može da igra na više pozicija na sredini terena, pa bi bio itekako od koristi Stanojeviću.Podsećamo i da je Lazar Marković upravo kod Stanojevića ugledao svetlost dana na fudbalskom terenu Super lige Srbije i da je prvo igrao napadača.Jasno je da je problem zbog bonus igrača, jedini vredan prve postave jeste Stevanović, pa je isto tako jasno zašto je bitno da on ne bude prodat ove sezone.Rešenje koje se nazire jeste ostajanje pri istoj formaciji koju je koristio Savo Milošević, uz možda ofanzivnijeg Sumu kao startera i uz Jojića u evropskim utakmicama umesto Stevanovića koji i dalje ima dosta toga da uči od starijih i iskusnijih.