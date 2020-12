Stanojevićev plan za titulu, Partizan će biti još jači na proleće!

Kada je stigao u Partizan, Aleksandar Stanojević nije selektirao sastav, nije ni prošao pripreme sa klubom, bilo je stvari koje jesu po njegovom ukusu, ali je bilo i stvari koje bi on drugačije odradio.



Sada će imati vremena i prilike da još oblikuje Partizan po svojoj volji, pre svega on želi da igra sa dva napadača, pa je moguće da će doći do prodaje jednog od bitnijih veznih igrača kako bi se doveo provereni napadač.



Pisali smo vam juče da je Suma taj koji je na prodaju ukoliko stigne interesantna ponuda, a moguće je i da je Lazar Marković završio epizodu u Partizanu. Ono čemu se nadaju svi kojima je igra Partizana bitnija od finansijske dobiti jeste da će Takuma Asano ostati makar do kraja ove sezone.



Prodajom Sume cilj Partizana bi bio dovođenje iskusnog napadača koji bi mogao da pravi razliku, igrača koji je sposoban za makar deset golova do kraja sezone.



Kao što smo naveli, Stanojević obožava da igra sa dva napadača, Holender je tu, ali je problematičan Bajbek koji je više povređen nego sposoban da igra.



Da li je potrebno menjati odbranu?



Reklo bi se - ne. Svetozar Marković je doneo bitnu čvrstinu, a ime koje ne smemo a da ne pomenemo jeste Igor Vujačić koji je ponovo učestvovao u pobedi bez primljenog gola. Banjak se pokazao kao odlično rešenje za poziciju desnog beka, problem su samo njegove ofanzivne sposobnosti, ali ima Partizan rešenje u vidu Aleksandra Lutovca koji može da završi posao kao ofanzivni bek, iako mu to nije prirodna pozicija.



Na drugoj strani Partizan takođe ima dva rešenja, ofanzivnije sa Obradovićem i defanzivnije sa Uroševićem, pa je jasno da tu ne treba ništa menjati.



Jasno je da sa pravim Jojićem Partizan može mnogo i na sredini terena, pa bi odlazak Sume mogao biti praktično neprimetan, za defanzivnije poslove bi bili zaduženi kao i do sad nezamenjivi Šćekić i Saša Zdjelar, a za stabilnost je tu Bibras Natho.







Ne zaboravimo i klince koji sazrevaju, Denis Stojković, Nemanja Jović, Nikola Lakčević, Lazar Pavlović i ostali čekaju da upadnu umesto Asana i Stevanovića.



Partizan izgleda sve bolje, a prodajom Sume i dovođenjem napadača koji je konkretan i jak poput Sadika, Gomeša ili Tavambe, crno-beli bi bili još jači, posebno zbog činjenice da Stanojević može da kombinuje i ima još veću dubinu rotacije.



Imate li želju za napadača?







Partizanu ostaje i da se nada kiksevima Crvene zvezde, a jasno je da će ići na sve pobede do kraja šampionata.