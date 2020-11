Stanojević želi pobedu protiv Metalca, razrešio sve dileme oko golmana i "penaldžija"

Fudbaleri Partizana igraju u sredu od 16 časova u Gornjem Milanovcu protiv Metalca, utakmicu osmine finala Kupa Srbije.





Partizan je početkom oktobra odigrao nerešeno 1:1 u prvenstvu u Gornjem Milanovcu, a novinare je zanimalo da li crno-beli spremaju "osvetu".





"Igramo Kup, utakmica je eliminaciona. Znamo šta za nas znači trofej. Ulazimo maksimalno spremni i motivisani, nadam se dobrom rezultatu", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare i nastavio:







"Opasnost jedino vidim što je utakmica eliminacionog karaktera, jedna utakmica na njihovom terenu. Mi imamo veliki pritisak da moramo da prodjemo, a oni igraju rasterećeno. Što se tiče sportske osvete, prošla utakmica je bila korektna, to su naši veliki prijatelji, nemamo tu vrstu razmišljanja, imamo takmičenje i cilj koji želimo da osvojimo", naveo je on.



Stanojević je rekao da je Sejduba Suma spreman, ali da još ne zna da li će igrati od početka, posle pauze od mesec dana zbog povrede oka. Dodao je da ima problem i sa Žanom Kristofom Bajbekom, ali i Lazarom Markovićem, koji je osetio bol u mišiću u prošloj utakmici, ali da su ostali spremni.



Upitan o Bajbeku, Stanojević je rekao da očekuje da će se francuski fudbaler oporaviti ranije nego što se očekivalo.



Trener crno-belih najavio je minimalne rotacije u ekipi i naveo da će igrati samo najspremniji igrači za eliminacionu utakmicu.









Stanojević je posle utakmice u Gornjem Milanovcu kritikovao borbenost pojedinih igrača.



"To je bila naša najlošija utakmica otkako sam ja trener u klubu. Od tada se mnogo promenio i odnos i energija, kvalitet. Duže sam sa njima, sada smo bolji i nadam se da se više neće ponoviti takva utakmica. Sada mi je lakše jer sam duže sa igračima, hvatamo neke mehnizme, upoznali smo se", naveo je.On je dodao da ekipa vežba penale, za slučaj da se utakmica završi nerešenim rezultatom.



"Prvi izvođač je Natho. Ne volim da određujem, ako se neki igrač izbori da šutne to je njihova interna stvar. Pustio sam da se oni sami dogovore i ja to poštujem", rekao je on.









Na pitanje ko će braniti u Gornjem Milanovcu, Stanojević je rekao da ima "lepe muke".



"Rotiramo ih kao da su napadači. (Vladimir Stojković) Stojke je broj jedan i tu nema priče. (Nemanja) Stevanović, bio je dogovor da brani sve utakmice u Kupu jer je to zaslužio. Mene je zadužio utakmicom protiv Subotice, dobro pamtim sve. On ima šansu. (Aleksandar) Popović je mlad, budućnost i sadašnjost Partizana, a kao bonus igrač možemo da kombinujemo. Zadovoljan sam, ali fudbal je sadašnjost, ko se bude najbolje pokazao i osećao braniće, ali Stojke je broj jedan uvek", naveo je Stanojević.