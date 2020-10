Stanojević vraća "zaboravljenog" defanzivca, od navijača Partizana traži samo jedno!

rekao je Stanojević na konferenciji za novinare.Fudbaleri Partizana igraju u ponedeljak od 17 časova u Nišu protiv Radničkog, utakmicu 12. kola Super lige Srbije., istakao je trener "crno-belih".Govoreći o Radničkom, Stanojević je rekao da je to ekipa sa mnogo iskusnih igrača i jedna od konkurenata za plasman u Evropu., ocenio je Stanojević.Upitan o povredama svojih igrača, Stanojević je rekao da je to posledica toga što oni nisu konstantno igrali, izuzev Sejdube Sume, koji se oporavlja od povrede oka., naveo je Stanojević.Trener Radničkog Milan Đuričić donedavno je bio pomoćni trener u Partizanu, kada je kod "crno-belih" trener bio Savo Milošević. Upitan da li Đuričić zbog toga ima prednost jer poznaje tim Partizana, Stanojević je rekao da je to iskusan trener, ali da njegov boravak u Humskoj ne vidi kao veliku prednost, jer je mnogo igrača promenjeno od tada.Takođe, naveo je da je zadovoljan u kakvom je stanju Žan Kristof Bajbek i pozvao je na strpljenje i u njegovom slučaju., dodao je Stanojević.On je rekao da će utakmicu sigurno propustiti Suma, koji će najverovatnije biti odsutan mesec dana, a da će Lazar Marković možda igrati, a ako ne sutra, onda u narednoj utakmici. Takođe, za tim će konkurisati i Filip Holander.Govoreći o golmanima, Stanojević je rekao da će protiv Radničkog, kao i u svim težim utakmicama, braniti Vladimir Stojković, ali da su i ostala dva golmana Aleksandar Popović i Nemanja Stevanović pokazali da na njih može da se računa i da će ih rotirati.Upitan o mladom Lazaru Pavloviću, Stanojević je rekao da se igrač ne može izboriti za mesto u timu posle jedne utakmice i da mora da bude konstantan, da nauči da igra na više pozicija, ali da je prezadovoljan kako on radi i da je siguran da je on budućnost Partizana.Iz Partizana su ponovo poželeli brz oporavak bivšem igraču Nikoli Ninkoviću posle saobraćajne nesreće koju je doživeo u petak.