Stanojević upozorio Markovića, ako se ne ugleda na Asana...

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević najveći deo konferencije pred meč protiv lučanske Mladosti posvetio je Lazaru Markoviću, koji je u subotu postigao drugi gol u pobedi protiv Voždovca.





Stanojeviću je jasno da bivši reprezentativac mora daleko bolje.





"Lazar je dete Partizana koje mnogo voli klub. Imao je velikih pehova sa povredama, ali je igrao na visokom nivou i u velikim klubovima i svaka čast na tome. Ali... Ja sam neko ko priznaje samo učinak, timsku igru. Ništa nemam ja od toga da bilo ko od igrača – pa i on – blesne na trenutak, a ne donosi nam to u kontinuitetu", rekao je bio Stanojević na konferenciji za novinare.





Napomenuo je da je kontinuitet nešto na šta igrači moraju da obrate pažnju.







"I moraju igrači da se promene, mislim i na njega. Da daju to u kontinuitetu i da onda sve ima smisla. Ovako... Drago je meno zbog tog gola, ali mora mnogo, mnogo viuše da bude u treningu, da kolektivu da mnogo više sebe" - rekao je Stanojević.







Zatim je u pohvalnom kontekstu govorio o zalaganju Takume Asana.





"Imate Takuma Asana. Kao bočni igrač, 11 golova za polusezonu, igra za tim, uz to pobeđuje. To je nešto što tražim, da i na svakom treningu daješ 200 odsto. I ko ne bude to radio neće biti sa nama, neće nastaviti sa nama", rekao je trener crno-belih.











Rekao je da će predstojeća utakmica sa ekipom Mladosti biti teška, ali da želi da nastavi pobednički niz.





"Teška utakmica u svakom smislu jer su igrači već u svojim glavama "otputovali". Želimo da nastavimo dobar niz. Čvrsti su, teško je igrati protiv njih", rekao je Stanojević.







Stanojević će imati sve igrače na raspolaganju, osim Aleksandra Miljkovića i Žan-Kristofa Baebeka.







Potom je izjavio saučešće povodom smrti nekadašnjeg saigrača Zoltana Saba.



"Suvišno je bilo šta reći. Ne mogu da opišem koliko smo potrešeni, koliko nam je to teško palo. Igrali smo zajedno... Svi smo u šoku, svi znamo kakav je bio kao čovek. Mnogo nam je to teško palo", rekao je Stanojević.



Iskazao je poštovanje Milošu Jojiću, koji je novčano pomogao zaposlene u Sportskom centru Teleoptik.



"Njega će stići ljudska nagrada. A, fudbalska ako trenira dobro, kao što i radi. On je dete Partizana, neko ko oseća celu ovu priču. On je to radio od srca i ne volim što to izlazi po medijima", rekao je Stanojević.



Upitan je za mišljenje o kvalitetu lige, koja je ove sezone proširena na 20 klubova zbog pandemije korona virusa.



"Bio bi bolji kvalitet sa manje klubova. Ali, ova situacija je nametnula da se neke stvari dešavaju na odredjene načine. Okolnosti su nemoguće, takva je i liga", naveo je Stanojević.





Partizan će u sredu od 14.00 dočekati Mladost u 19. kolu Super lige Srbije