Stanojević traži kontinuitet: ''Ako niste konkurentni za titulu, onda tu nešto nije u redu''

Fudbaleri Partizana sutra od 17 časova gostuju ekipi Voždovca u derbiju 18. kola Linglong Superlige Srbije.

Trener crno-belih Aleksandar Stanojević je ovog popodneva najavio taj meč i tom prilikom, između ostalog, naglasio da od svojih igrača traži kontinuitet, stalno dokazivanje, kako bi serija pobeda potrajala što duže.

Bajbek neće biti u konkurenciji za tim, Holender bi trebalo da bude spreman, a pod upitnikom je Miljković zbog prehlade.



Potom je usledilo pitanje o Sejdubi Sumi, da li će Gvinejac biti starter za razliku od prethodnih par mečeva i da li je deo taktike to što on ulazi sa klupe za rezerve u drugom poluvremenu posle oporavka od povrede oka.



''Kod mene je sve jasno, nema nikakvog zareza. Ja igram timski. To što je on igrao tako dobro, pokazaću mu respekt. Moraš da igraš u kontinuitetu. Kod mene nema standardnih, mora da se zna da moraš da igraš u kontinuitetu. Dobiti dve utakmice u kojima vam pojedinac odigra odlično, pa onda od sledećih šest izgubiš tri, onda nisi konkurentan za titulu, kod mene moraš da si konstantan i nemam ništa od toga što je neko najbolji, a naredne tri utakmice ne pobedimo. Igraće onaj u službi tima i dobiće od mene respekt.



Generalno, rezultati su merilo cele priče, moramo da budemo u kontinuitetu i da to što radimo dobro, da radimo stalno. Ako niste konkurentni za titulu, onda nešto nije u redu, znači nešto nije dobro. Ne volim lažne slike. Volim konkretne stvari, činjenice. Ili ste konkurentni, ili se do kraja sezone borite za drugo mesto. To je ČINJENICA!







Moramo da rastemo kao tim, pa i ako se prekine niz pobeda, onda treba taj niz da sledeći put bude duži. Sutrašnja utakmica je najvažnija, ali moramo da pobeđujemo u kontinuitetu'', istakao je Stanojević.





Pohvalio je mladog napadača Štulića za učinak protiv Čukaričkog i najavio mogućnost da i on od prvog minuta zaigra.



