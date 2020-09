Stanojević sada zna šta mora da dovede!

Nakon eliminacije iz Evrope, Partizan je pobedio Bačku rezultatom 2:1 u devetom kolu Superlige Srbije.



Trener crno-belih Aleksandar Stanojević posle meča je istakao umor kao razlog slabije igre, ali i naglasio da sada vrlo dobro zna šta mu je potrebno od pojačanja.



"Mnogo teže je bilo, nismo kontrolisali meč u potpunosti. Igrači su bili umorni i teški posle 120 minuta u Belgiji. NIsmo bili na nivou, važna je pobeda i da odmorimo za sledeći okršaj. Morali smo da iskoristimo neke šanse u napadu, u odbrani da budemo čvršći i da ne dozvolimo Bačkoj da lako dolazi u našu trećinu. Umorni su momci, u nekom delu mogu da razumem ovo", rekao je Stanojević za TV Arena sport i nastavio:



"Raduje me što sam upoznao igrače još više i uvideo koje slabosti imamo. Jasnija mi je slika šta moramo da dovedemo, odnosno šta nam je potrebno. Strepeo sam poslednjih 10 minuta, uvukla se neka nesigurnost. Ali teško je kad vam je protivnik na +9. Rekao sam igračima u poluvremenu da moramo da budemo strpljivi i da dobijamo osnovne duele, da pokušamo malo i preko boka da igramo i tako smo i postigli golove", dodao je on.



Za kraj, Stanojević je otkrio da Filip Stevanović nije bio dovoljno spreman.



"Nije bio spreman za ovaj meč, igrao je pod injekcijama i u Belgiji. Asana smo izmorili, jer je bio potrošen i igrao sve utakmice do sada. Mladi igrači su dobili šansu. Moraju svi bolje da iskoriste šansu, ali oni su mladi, tako da im ne zameram ništa", zaključio je Stanojević.