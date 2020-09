Stanojević sabrao utiske nakon prvog treninga, ovo je njegova prva promena u Partizanu!

Novi trener Partizana Aleksandar Stanojević danas je odradio prvi trening sa ekipom, pa je u intervjuu za klupski kanal istakao zadovoljstvo time.



"Bilo je čudno, posle dugo godina sam došao ovde. Video sam neke lepe parole koje su fantastične. Imamo ta neka usmerenja, osećaj je fantastičan, mala smo grupa trenutno zbog reprezentacija i povređenih igrača.



Svi znamo šta nosi Partizan, to smo mi u svakom trenutku i potrebno je da igrači nose tu emociju. Grobari imaju neku posebnu emociju i igrači to moraju da prenesu to, da budu fokusirani na svoj deo posla", rekao je Stanojević koji je potom objasnio najnoviju akviziciju u vidu Aleksandra Miljkovića koji je danas potpisao dvogodišnji ugovor.



"Volim da vidim decu kluba i igrače koji se vraćaju u Partizan, mislim da je to veoma važno za identitet našeg kluba. Naravno, uvek je dobro imati dobrog stranog igrača, igraće najbolji, ali taj duh Partizana najbolje osećaju njegova deca", smatra on.



Dolazak u nezgodnom trenutku po Partizan?



"Nemamo mnogo vremena, ali za mene je dolazak trenera uvek dobar trenutak. Zadovoljan sam što sam počeo, pa ćemo polako, korak po korak."





U planu je bio odlazak iz Beograda tokom reprezentativne pauze, ali Stanojević je odlučio da ekipa ostane u Sportskom centru Teleoptik i promeni plan prethodnog trenera Sava Miloševića.



"Imamo sjajan centar, možemo da budemo ceo dan ovde, mnogo ćemo dana imati dva treninga dnevno. Posle toga ćemo imati dosta utakmica, videćemo u konsultaciji sa ostalim trenerima", kazao je novi strateg "crno-belih".