Stanojević priznaje, Partizan u problemu pred Čuku: "Samo da preguramo ovu godinu..."

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je danas da ima problema sa sastavom pošto ne može da računa na trojicu napadača, ali da njegova ekipa igra dobro u poslednje vreme i da mora da bude spremna na sve u predstojećoj utakmici protiv Čukaričkog u Super ligi Srbije., rekao je Stanojević na konferenciji za novinare.Fudbaleri Partizana igraju u subotu od 16 časova na svom terenu protiv Čukaričkog, utakmicu 17. kola Super lige Srbije.Stanojević ne može da računa na trojicu napadača, pošto je Filip Holender zaražen korona virusom, Žan Kristof Bajbek još nije spreman posle povrede, dok je povređen Lazar Marković., naveo je Stanojević., dodao je trener crno-belih.Govoreći o Bajbeku, trener je rekao da je Francuz". Bajbek neće biti u konkurenciji za tim, ali je Stanojević rekao da se nada da bi napadač mogao da bude spreman za duel sa Voždovcem u sledećem kolu.Upitan o 19-godišnjem Nikoli Štuliću, Stanojević je rekao da je on još mlad, da mora da se dokaže na treningu i pokaže da je spreman da nosi igru Partizana u napadu.Govoreći o Sejdubi Sumi, Stanojević je podsetio je da je on imao nezgodnu povredu oka i naveo da nije siguran da Gvinejac može da izdrži veći deo utakmice., dodao je on.Partizan je nanizao pet pobeda uz jedan primljen gol, a Stanojević je rekao da je zadovoljan., dodao je on.Govoreći o predstojećoj utakmici, Stanojević je rekao da dobro poznaje trenera Čukaričkog Dušana Đorđevića, sa kojim je svojevremeno igrao u Obiliću., naveo je on.Čukarički je bez poraza u poslednjih sedam utakmica, a novinare je zanimalo da Stanojević prokomentariše i to što na utakmici "brđana" golovi postižu u drugom poluvremenu., rekao je Stanojević.Posle 16 kola Partizan je drugi na tabeli sa 35 bodova, a Čukarički na četvrtom mestu ima 29.