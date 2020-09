Stanojević predstavljen na Miloševićev rođendan, odmah najavio pojačanja!

Veliko interesovanje izazvao je njegov povratak u klub sa kojim je pre deset godina izborio plasman u Ligu šampiona.





Iako u nekim ranijim prilikama nije prihvatao pozive za povratak u Humsku, sada se drugačije oseća i uverava da je silno motivisan da sa crno-belima napravi neke velike stvari u narednom periodu. Zanimljivo, Aleksandar Stanojević je i u svom prvom mandatu počeo od meča sa Radom. Tako će biti i ovoga puta.





Ono što ga je iznenadilo u protekla 24 sata jeste ogroman broj poruka podrške koje je dobio, što vidi i kao dodatnu inspiraciju za kvalitetan rad.







''Drago mi je da sam posle deset godina na ovom istom mestu i sada imam tu čast i zadovoljstvo da opet krenem u novu priču i počnem nešto novo.



Znam za taj podatak (Rad). Ne volim da se vraćam u prošlost, fudbal je uvek sadašnjost, od prošlosti se ne živi, ali s obzirom na poruke koje sam dobio kao nikad u životu, shvatam koja je to želja i emocija. Stvarno sam, bez obzira na sve, iznenađen da je takva podrška bila. Ta emocija koju sam osetio, daje mi jednu veliku inspiraciju i želju da nešto veliko uradim ovog puta.



Osam godina nisam ni bio u medijima prisutan, ni u fudbalu ovde. Pričao sam par puta sa ljudima iz kluba, nisam bio spreman iz hiljadu razloga, opredelio sam se za Aziju, tamo bio pet godina i napravio tamo sve što sam mogao, ali da sada ne patetišem, želim da pokušam da u Evropi nešto napravim.







Drugo, iskreno, to je emocija koja me vuče ovde i sve ovo što se dešava u poslednje vreme sa našim klubom. Otišao sam umoran od svega, vidite da je i Savo umoran od svega, žao mi je što se to tako dešava.



Sada se osećam tako da imam energiju i želju, da pokušam ja nešto da promenim ako mogu'', istakao je Stanojević na početku razgovora sa novinarima.





Već od sinoć počeo je sa analizom igre Partizana, iako je crno-bele pratio i u proteklom periodu.





''Ja sam pratio svaku utakmicu, ali navijački. Sinoć sam stručno gledao 4-5 utakmica, svaki detalj znam. Mislim da ekipa ima potencijal, ali da uvek fali nešto, da treba da se promeni. Sada za to nemamo mnogo vremena, ali želim svoj pečat da dam, da to bude bolje. Da je sve dobro, ne bih ni ja sada bio ovde. Za sada sam zadovoljan, uz određene stvari koje ćemo promeniti.



Partuizan uvek pomaže svima nama više nego mi njemu. Svima je klub više dao nego što smo mi dali. Ja sam tako vaspitavan i čast mi je da sam ovde. Prvo želim da napravim nešto u Evropi, nemam još trenersko ime da bih otišao u neku od Liga petice. Takođe, znam da je mnogo težak period za našu grobarsku zajednicu i to mi je velika inspiracija'', naglasio je Stanojević.



''Video sam slabosti. Ima dosta stvari koje možemo da promenimo. Mislim da su neke utakmice bile na drugačiji način igrane, vezano za energiju. Ne možemo da dopustimo da se neke utakmice igraju sa drugačijim fokusom u odnosu na ostale. Ali, prvo ću igračima reći šta mislim, znate da sam iskren i da govorim ono što mislim'', objasnio je Stanojević.





Uverava da ga neće doticati zajedljivi komentari kako je ''trenerski propao, pa je zbog toga došao u Srbiju''.





''Ja sam mogao da propadnem i pre dve-tri godine, pa se nisam vratio, isto nisam imao klub. Znate, kad ste pet godina u Kini, ne morate ni da radite više. Najveći klubovi tamo, Liga šampiona... ne možete posle toga da propadnete. Super se osećam, nemam problem sa tim. Volim pritisak i ta očekivanja, ali nisam se nadao da je to u tolikoj meri, da ljudi toliko očekuju. Taj pritisak me i dodatno inspiriše i motiviše...



Nadam se da idem u korak sa vremenom, pratim kako se razvija fudbal, ali imam igrače sa kojima moramo da igram na određeni način, ali voleo bih da u decembru nešto promenimo. Za sedam dana, kad udari emocija, možda ću biti i drugačiji. Ja ovaj posao stvarno radim sa emocijom. Znate, kad sednete sa drugarima, pa čujete šta se sve priča... nadam se da ću biti mirniji, ali videću kako će me emocija nositi'', objašnjava Stanojević.





O suđenju u Novom Sadu nije želeo da govori.





''Klub će izdati saopštenje za ovu situaciju, ja bih se fokusirao na svoj deo posla. Znam kakva su vremena, ljudi oko mene kažu da su najteža za Partizan. Hajde videćemo, ja želim stručno da promenim'', objasnio je Stanojević.

A za stručne promene vezana su i eventualna pojačanja u igračkom kadru. Hoće li ih dovesti vrlo brzo?







''Hoćemo sigurno, pričao sam već sa ljudima kluba. Ja sam juče saznao da ću biti trener Partizana, radimo danonoćno, već imam nekih želja, sa strancima smo popunjeni. Domaće igrače hoćemo da dovedemo i već imamo nešto u fokusu. Ja uvek volim da vraćam Partizanovu decu, koja osećaju celu ovu priču. Zato mi je važno da igrači koji dolaze osećaju ovu emociju koju svi ovde imamo. Znaće se vrlo brzo'', izjavio je Stanojević.





Poseban problem je Pravilo U21 o bonus igračima, pa se prva promena već može naslutiti kada je sastav Partizana u pitanju.



''Ja lično imam stav vezano za to, imali smo 3-4 bonus igrača prošli put kada sam bio u Partizanu. Mlad igrač kada je dobar, ne treba mu veštačka priča, ali poštujem stav Saveza. Imamo dobre i strance, zato je to problem, pa ćemo tražiti bonus igrača, gledali smo već nešto. Za golmana je teško da trpi pritisak tako mlad. I mnogo iskusniji su primali golove, ali golman postepeno treba da ulazi u celu priču, a Partizan ne trpi greške. Nadam se da ćemo naći nekog ''bonusa'' na deficitarnim pozicijama'', otkrio je Stanojević.





Šta je prvo što bi mogao da promeni?