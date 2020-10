Stanojević polako sprema zimsku rekonstrukciju tima, ko će proći sutrašnji ''filter''?

Posle poraza u Nišu od Radničkog (0:1), ekipa Partizana sutra od 17h u Humskoj dočekuje šabačku Mačvu, u okviru 13. kola Linglong Superlige.





Predstojeći meč je na današnjoj konferenciji za medije najavio trener Partizana Aleksandar Stanojević i već na početku nagovestio da na zimu slede nove promene u ekipi.







''Znamo svi šta nam je činiti, igramo na našem stadionu. Nismo u najboljoj situaciji, cilj nam je da pobeđujemo, da dođemo do igre i rezultata. Hoću i ja da se lično uverim ko može da odgovori zahtevima do decembra, jer ćemo napraviti određenu rekonstrukciju tima, tako da će nam sve ovo veoma značiti'', istakao je Stanojević.





Partizan ponovo neće biti kompletan.





''Lazar Marković se juče priključio treninzima, ostalo je sve isto. Suma i Jojić neće biti u sastavu, ostali su tu. Suma neće moći sigurno da igra mesec dana, plus još neko vreme dok uđe u ritam... za njega ne znam kad će se vratiti, neće skoro, a Jojiću su rekli tri nedelje. Lazar će već sutra vbiti sa ekipom, videćemo u kojoj meri'', objasnio je Stanojević.





Najavio je najjači sastav, ali uz mogućnost da i još neko od većeg broja mlađih igrača dobije priliku. Takođe, otkrio je da treba očekivati i Bajbeka i Holendera od prvog minuta.







''Igraće najjači sastav. Moramo da igramo s najjačim sastavom, videćemo, oni će igrati zajedno, samo da vidimo u kojoj formaciji, da li s boka ili kao dva centralna napadača.





Ne možete uvek da date svima šansu, ali neki će dobiti već sutra, Pavlović je dobio, Štulić takođe u Nišu... Što se tiče stranaca, oni su igrali promenljivo, jače utakmice su igrali dobro, ove manje nisu. Menjaćemo neke stvari i nadam se najboljem'', objašnjava Stanojević.





Motivaciju ne vidi kao problem, jer u suprotnom...







''Onaj ko ne bude motivisan, neće da bude sa nama. Ponavljam, ovo nam je filter i meni i klubu da vidimo šta možemo u decembru da uradimo'', naglasio je Stanojević.

Filip Stevanović se ovih dana dosta pominje u medijima, i domaćim i engleskim, zbog očekivanog transfera u Mančester siti. Stanojeviću je postavljeno pitanje i kako to utiče na 18-godišnjeg krilnog igrača.



''Nije njemu lako. On je izuzetno kulturan i skroman momak koji sve to dobro podnosi, ali za jednog 18-godišnjaka nije lako. Možda sam pogrešio što sam ga zamenio u Nišu, ali to sam učinio iz nekih taktičko-disciplinskih stvari, jer ako neko ne ispunjava taktičke zahteve, to je za mene veliki problem. Ali, možda sam trebao i da istrpim zbog svega toga'', istakao je Stanojević i potom govorio šta je, eventualno, mogao da uradi drugačije u protekla dva mneseca od povratka na klupu Partizana.



''Ja se posle svake utakmice preispitujem, pogotovo ako ne pobedite. Vrlo smo bili skučeni, imali mnogo problema. Možda sam u Nišu pogrešio sa Stevanovićem, možda sam u Belgiji mogao da počnem sa Sumom, ali bio je plan i dečko je i sam rekao da bi voleo da igra u drugom poluvremenu, nije bio spreman... Za Metalac, da nisam zamenio na poluvremenu dva stranca... Ali, mi smo malo imali prostora za neke improvizacije'', dodao je Stanojević.





Partizan je u proteklim mečevima propuštao šanse, što ga je koštalo bodova, može li od sutra nešto da se promeni po tom pitanju?





''Uvek trening, rad... Novi igrači su neki tu, treba da napravimo sinhronizaciju. Radimo svakodnevno na realizaciji. Mene raduje da stvaramo šanse, nažalost ih nismo koristili. Radićemo na tome, fokus, koncentracija, rad upornost, jedna vera i to je to...'', zaključio je trener Partizana.